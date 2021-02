Pronostico Roma Udinese/ Calori: “Può succedere di tutto e con Dzeko..” (esclusiva)

PRONOSTICO ROMA UDINESE: LA PREVISIONE DI PIPPO CALORI!

Si accenderà oggi alle ore 12.30 la sfida per la 22^ giornata di Serie A tra Roma e Udinese, match che la squadra Fonseca davvero non può sbagliare. Dopo il KO rimediato con la Juventus pochi giorni fa, la Lupa deve rientrare in corsia e dare nuovo sprint alla sua corsa per lo scudetto: anche contro l’Udinese. Che pure non si annuncia certo come avversario facile, già sulla carta. La squadra friulana è formazione ben in forma e che pure torna oggi in campo vantando ben due successi di fila, l‘ultimo recuperato contro il Verona. Ci attende un match veramente brillante oggi all’Olimpico. Per presentare questo match abbiamo sentito Alessandro Calori: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita impegnativa, potremmo dire tosta per una Roma reduce dalla sconfitta con la Juventus che incontrerà un’Udinese in ottima condizione di forma, reduce da buoni risultati in campionato. Un’Udinese che sta prendendo anche pochi gol le ultime giornate.

Sono finiti i sogni di scudetto per la Roma… In realtà non sono mai iniziati visto che la Roma sembra avere qualcosa di meno rispetto alle due – tre squadre in grado di vincere il campionato.

Ci vuole il miglior Dzeko per questa Roma… Con il Dzeko delle sue migliore giornate la Roma riuscirebbe ad acquistare tanta qualità in più. C’è però un giocatore come Mayoral che sta crescendo molto e non è da sottovalutare per niente.

Perchè la Roma però fa fatica con le grandi? Un problema di testa? No forse proprio perchè la qualità tecnica della Roma rispetto alle big del campionato è inferiore e la Roma paga sempre in queste partite.

Udinese in un buon momento di forma: si attende una partita d’attacco della squadra friulana? Penso piuttosto che preferisca un gioco di rimessa, che scelga questa tattica di gioco all’Olimpico. Non ci sarà Pereyra, ma ritornerà De Paul. C’è poi Llorente che sta dando tanto col suo arrivo. Oltre a Deulofeu un altro giocatore su cui l’Udinese può contare fino in fondo.

Kevin Bonifazi il gioiello dell’Udinese… Bonifazi è un buon difensore, un difensore centrale importante per l’Udinese. Sta imparando tanto anche perchè gioca accanto a Nuytinck. Con la sua carriera nel Torino, nella Spal, in un ruolo di cui abbiamo bisogno di giocatori nuovi in Italia. Credo che se continuerà così potrebbe anche essere utile alla Nazionale.

Il suo pronostico su quest’incontro. E’ una partita dove potrà succedere di tutto, metto una tripla.

