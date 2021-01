Pronostico Roma Verona/ Sella: “Pericolo Hellas per Fonseca” (esclusiva)

PRONOSTICO ROMA VERONA: LA PREVISIONE DI SELLA!

Una bella partita stasera alle 20,45 allo stadio Olimpico sarà Roma Verona. La Roma in mezzo a tante polemiche è riuscita a battere lo Spezia 4-3 con un gol di Pellegrini nel recupero, vera boccata d’ossigeno per la formazione di Paulo Fonseca. L’Hellas Verona invece ha liquidato il Napoli 3-1 confermando tutto quello che si è visto di buono nella formazione di Ivan Juric nel girone d’andata. La Roma è terza in classifica in zona Champions, i veneti sognano l’Europa: per presentare Roma Verona abbiamo sentito Ezio Sella in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Roma Verona che partita sarà? Difficile per la Roma contro l’Hellas che mantiene sempre un ritmo molto forte nella sue modalità di gioco.

Troppi gol subiti per la Roma, come mai? La Roma si espone molto, va avanti con tutti i suoi giocatori e proprio per questo le squadre avversarie possono approfittarne in contropiede.

Quanto sarà importante l’arrivo di El Shaarawy? L’arrivo di El Shaarawy sarà molto importante perchè è giocatore di grande qualità e verrà a Roma molto motivato: questa è una cosa che potrebbe contribuire a un ottimo suo rendimento nella formazione giallorossa.

Hellas avversario difficile, come imposterà questo match Fonseca? Dovrà riuscire a mantenere lo stesso ritmo del Verona, dovrà fare in modo che la Roma metta in campo tutta l’aggressività possibile per fermare l’Hellas.

Che partita si aspetta dal Verona? L’Hellas non farà la partita, giocherà in difesa, imprimendo molto ritmo e giocando con molto pressing.

Un giudizio su Lovato? E’ un ottimo difensore, forte anche di testa. Lovato si sta facendo vedere nell’Hellas e credo proprio che la prossima stagione possa finire in un grande club.

Il suo pronostico su Roma Verona? Incontro difficile da pronosticare, vedo una tripla. (Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA