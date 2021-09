Pronostico Sampdoria Inter/ Dossena: “Sfida non decisiva e Barella..” (esclusiva)

Pronostico Sampdoria Inter, Dossena: gara difficile per entrambe

Nella 3^ giornata della Serie A, lunchmatch di questa domenica 12 settembre 2022 sarà Sampdoria-Inter, attesa tra le mura dello stadio Marassi. Ci attende una partita piena di significati dove la formazione blucerchiata, di ritorno dal pareggio con il Sassuolo, dovrà fermare un Inter che ha iniziato bene il campionato ed è a punteggio pieno. La sfida dunque si annuncia impegnativa per Quagliarella e compagni, ma non è a cuor leggero che si presentano in campo i nerazzurri, visti pure i tanti assenti e giocatori in dubbio che Inzaghi ancora conta, dopo la sosta per le nazionali. Sarà certo questo match da non perdere. Per presentare Sampdoria Inter abbiamo sentito Giuseppe Dossena: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Probabili formazioni Sampdoria Inter/ Quote: Sensi gioca dietro Dzeko?

Che partita sarà? Una partita difficile, importante sia per la Sampdoria che per l’Inter.

Si attende una Sampdoria che punti molto sul ritmo, anche sulla tattica? La Sampdoria è una squadra messa bene in campo, che gioca un buon calcio e potrebbe quindi disputare una buona partita.

Damsgaard l’uomo in più dei blucerchiati? E’ tutta la squadra forte nel complesso, una buona squadra che va quindi giudicata in tutto il suo organico, non solo nei singoli.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER/ Diretta tv: Sensi favorito su Lautaro?

Per l’Inter un match da vincere a ogni costo… E’ ancora presto per dare dei responsi sul campionato, siamo ancora a inizio stagione. E’ una partita non ancora decisiva.

Ha fiducia in Simone Inzaghi? Direi proprio di sì, perchè Simone Inzaghi ha sempre fatto bene nella sua carriera ed è un ottimo allenatore.

Barella l’uomo guida dei nerazzurri a Marassi? Barella è uno dei migliori centrocampisti d’Europa, molto forte, un giocatore fondamentale nell’undici nerazzurro. Aspettiamo solo il suo totale recupero fisico e poi vedremo un Barella ancora migliore.

Diretta/ Napoli Sampdoria Primavera (risultato finale 1-6): è goleada blucerchiata

Il suo pronostico su quest’incontro. Non so, difficile dire come vada a finire Sampdoria – Inter. Dovrebbe essere in ogni caso una partita giocata bene, una bella partita.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA