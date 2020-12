Pronostico Sampdoria Milan/ Ielpo: “Pioli deve solo vincere a Marassi!”(esclusiva)

PRONOSTICO MILAN SAMPDORIA: IL PUNTO DI MARIO IELPO

Trasferta impegnativa per il Diavolo di Mister Pioli: questa sera alle ore 20.45 si accenderà la sfida tra Sampdoria e Milan, valida per la 10^ giornata della Serie A. I rossoneri infatti oggi proveranno tra le mura del Marassi a confermarsi leader del primo campionato italiano, superando i liguri di Ranieri: un’impresa non facile anche per una squadra che, pur priva di Ibrahimovic, prue sta facendo grandissime cose e non solo tra i confini nazionali. Di contro ovviamente ci sarà la Sampdoria, squadra arcigna, dai grandi valori tecnici e particolarmente desiderosa questa sera di fare bene, anche per riscattare il pari rimediato col Torino solo pochi giorni fa. Ci attende dunque di sicuro incontro veramente bollente, per il nuovo turno della Serie A. Per presentare questo match abbiamo sentito Mario Ielpo: eccolo in questa intervista esclusiva a il sussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita difficile per il Milan visto che la Sampdoria è squadra ricca di talento e molto forte in attacco. Il Milan dovrà sfruttare le distrazioni che la Sampdoria fa durante i suoi incontri.

Che Sampdoria si aspetta? Una Sampdoria che punterà molto sul suo pressing asfissiante, un’ arma della formazione blucerchiata.

Un giudizio su Claudio Ranieri. E’ un grande, l’ho avuto tre anni al Cagliari, è stato un mio maestro di calcio e di vita. Un grande allenatore, un grande uomo.

Milan favorito per lo scudetto? Uno dei favoriti, potrà giocarsela con altre squadre e visto che non mi sembra che ci siano squadre eccezionali. il Milan potrebbe anche vincere lo scudetto…

Quali sono i punti deboli del Milan? Punti deboli, magari quelli di avere una rosa limitata per le punte centrali e i difensori centrali.

Kessie potrebbe essere il match winner del Milan a Genova? Direi di sì, del resto lui con Kjaer, Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic è uno dei leader del Milan.

Il suo pronostico su quest’incontro. Il Milan deve sole vincere, deve anche approfittare del calendario che ha prima della partita col Sassuolo. Il Sassuolo poi è un’ottima squadra, ma può fare grandi partite e altre non così importanti…

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA