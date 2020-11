Pronostico Sassuolo Inter/ Burgnich: “Servirà concentrazione ma Conte..”(esclusiva)

PRONOSTICO SASSUOLO INTER: IL PUNTO DI BURGNICH

Solo questo pomeriggio alle ore 15.00 e per la nona giornata di Serie A si accenderà la sfida tra Sassuolo e Inter: match che sulla carta ci pare quanto mai aperto. Padroni di casa saranno infatti i neroverdi di De Zerbi, seconda forza del campionato, con ben 18 punti e nessun KO finora messo a tabella: di contro i nerazzurri di Conte, di ritorno da un successo rocambolesco occorso solo in rimonta contro il Torino nell’ultimo turno di campionato. Pure ricordiamo che l’Inter solo in settimana hanno rimediato una dura sconfitta in Champions League contro il Real Madrid: un KO che potrebbe aver compromesso il cammino dei milanesi fino alla fase finale. E’ dunque un’Inter ben arrabbiata quella che sarà in campo oggi pomeriggio: sarà sicuramente sfida brillante col Sassuolo. Per presentare questa sfida di Serie A abbiamo sentito Tarcisio Burgnich: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita dove spero l’Inter possa risvegliarsi e disputare un ottimo incontro.

Questo Sassuolo potrebbe vincere lo scudetto? No lo escludo, ci sono altre due – tre squadre in grado di vincere lo scudetto.

Un giudizio su De Zerbi. E’ molto bravo anche nel gestire una formazione non eccezionale a livello tecnico, anche se buona. Sta portandola a grandi risultati.

Inter fuori dalla Champions come reagirà la formazione nerazzurra? Bisogna dire che quando esci da una competizione internazionale, i giocatori ne risentono sempre.

Lautaro Martinez – Lukaku nell’attacco dell’Inter? Potrebbero essere proprio loro due a giocare nell’attacco dell’Inter, anche se poi mancano i grandi campioni nella squadra nerazzurra, quelli che fanno sempre la differenza….

Dove si deciderà questo match? Mi auguro veramente che l’Inter possa esprimere tutto il suo potenziale tecnico, il suo valore e portare a casa i tre punti.

Il suo pronostico su quest’incontro. Vedo un successo dell’Inter, che potrà quindi tornare ai suoi livelli. La squadra di Conte è superiore al Sassuolo anche se certo la squadra emiliana sta facendo molto bene. Bisogna sempre affrontarla con la massima concentrazione!

(Franco Vittadini)



