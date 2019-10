Pronostico Sassuolo Inter/ Mazzola: Conte favorito ma i neroverdi… (esclusiva)

Oggi alle ore 12,30 è prevista la partita di Serie A per l’ottava giornata di campionato tra Sassuolo e Inter, trasferta che si annuncia complicata per Antonio Conte. I neroverdi di De Zerbi infatti arrivano in casa ben riposati, dopo che pure hanno saltato la sfida prima della sosta col Brescia, pronti a far cadere una big della stagione. Di contro l’Inter si presenta alla sfida dopo la sconfitta con la Juventus e a ranghi ristretti dopo anche il forfait di Alexis Sanchez. In ogni caso ci attende un match di Serie A molto combattuto, con la maggiore qualità tecnica dell’Inter contro un Sassuolo che dovrebbe giocare fino in fondo su ogni pallone. Per presentare Sassuolo Inter abbiamo sentito Sandro Mazzola: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita in cui l’Inter dovrà partire nel modo giusto per far suo quest’incontro, il modo giusto per portare a casa i tre punti da Reggio Emilia.

Si attende un Sassuolo molto aggressivo per la sua situazione di classifica? Il Sassuolo sicuramente darà tutto in campo e soprattutto se l’Inter non risolvesse subito l’incontro potrebbe gradualmente prendere fiducia.

Sassuolo col tridente in quest’incontro? No, credo invece che la formazione di De Zerbi possa scendere in campo con le due punte nel suo reparto offensivo.

Trasferta complicata per l’Inter, solo un successo per la formazione nerazzurra? Diciamo partita da vincere, una cosa alla portata sicuramente della formazione di Conte.

I giocatori nerazzurri potrebbero pensare già alla partita col Borussia Dortmund? Credo invece che si debba pensare e si pensi a un incontro per volta.

Gagliardini nell’undici nerazzurro? A me Gagliardini è sempre piaciuto molto, penso proprio che possa giocare dall’inizio.

Politano o Lautaro Martinez nel reparto offensivo dell’Inter? Nonostante che Politano faccia ancora un po’ di fatica credo proprio che possa far parte dell’undici nerazzurro.

