Pronostico Spezia Milan/ Novellino: “Match non facile ma Pioli favorito!” (esclusiva)

PRONOSTICO SPEZIA MILAN: LA PREVISIONE DI NOVELLINO!

Una trasferta importate per il Diavolo di Pioli, questa sera per la 22^ giornata di Serie A: oggi alle ore 20.45 si accenderà infatti la sfida tra Spezia e Milan, incontro dove i rossoneri davvero non possono mettere il piede in fallo. La squadra milanese, ancora leader della classifica del campionato, deve infatti davvero approfittare dell’occasione per confermarsi ai vertici della Serie A, specie dopo il sostanzioso 4-0 segnato col Crotone pochi giorni fa. Contro però il Milan avrò una formazione da non sottovalutare come è lo Spezia: nonostante Italiano conti parecchi assenti e che il club rimanga solo alla 16^ posizione, non scordiamo che pure i liguri hanno sconfitto il Sassuolo per 2-1 solo nel turno precedente. Sarà dunque partita vera quella di oggi, da non perdersi assolutamente. Per presentare questo match abbiamo sentito Walter Novellino: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Non sarà una partita semplice per il Milan contro uno Spezia che all’inizio del campionato era considerato la squadra materasso della serie A. Invece c’è un bravo allenatore come Italiano, che riesce a dare un’ottima organizzazione tattica allo Spezia. Con uno Spezia che è una buona squadra, tosta, che è riuscita anche a vincere a Napoli e Sassuolo.

Che Spezia si aspetta quindi? Uno Spezia pronto a dare tutto in campo, a non concedere niente anche se il Milan è sempre il Milan. La squadra migliore del campionato come un’Atalanta che riesce sempre a fare grande gioco e a fornire ottime prestazioni.

Galabinov match winner dello Spezia? Io Galabinov lo conosco bene, l’ho avuto da ragazzino al Livorno. E’ un attaccante molto valido, forte di testa, che si sa muovere molto bene. Un giocatore veramente forte.

E’ ancora Ibrahimovic il trascinatore del Milan.. Ibrahimovic è un trascinatore ma anche un finalizzatore. Ha dato autostima al Milan, riesce sempre a caricarlo al punto giusto. Ibra non si può neanche considerare un giocatore vecchio, per lui gli anni non passano mai…

Castillejo nell’undici titolare? Devo dire che il Milan ha molta qualità nella sua rosa, giocatori molto validi tecnicamente. Come Castillejo uno di quelli su cui contare in ogni momento!

Rebic o Leao nell’attacco rossonero? Mi piace molto Rebic perchè è grintoso, non molla mai, è determinato nel suo modo di fare calcio. Ma anche Leao ha i suoi meriti, le sue qualità e vorrei sottolineare questa cosa.

Il suo pronostico su quest’incontro. Dico Milan da ex rossonero che vinse la stella con la formazione rossonera. Non posso che essere di parte. Ma non sarà una partita facile, il Milan non dovrà sottovalutare lo Spezia. Uno Spezia che è capace sempre di grandi imprese, può fare sempre cose importanti come ha dimostrato questo campionato!

(Franco Vittadini)



