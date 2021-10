Pronostico Torino Juventus/ Cuccureddu: “Allegri favorito con Chiesa” (esclusiva)

Pronostico Torino Juventus, Cuccureddu: derby patita unica

Il derby della Mole Torino Juventus è in programma stasera alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. Una partita sempre affascinante, fra due squadre appaiate in classifica (non succede spesso): il Torino viene dal pareggio di Venezia per 1-1 mentre la Juventus ha battuto nel match di Champions League i campioni d’Europa del Chelsea 1-0. Una prova d’orgoglio senza Dybala e Morata, che ha confermato il valore dei bianconeri che dovranno affrontare però un Torino in buona salute, rivitalizzato dalla guida tecnica di Juric. Per presentare il derby Juventus Torino abbiamo sentito l’ex bianconero Antonello Cuccureddu in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Pronostico Torino Juventus: che partita sarà? Il derby è sempre il derby, una partita speciale, veramente unica. Ai nostri tempi era una partita più equilibrata con un Torino veramente forte. Ora la Juventus è sicuramente migliore.

Un buon Torino comunque quest’anno, si vede la mano di Juric? Bravo Juric, ma forse contano le motivazioni dei giocatori che pur cambiando allenatore stanno giocando anche meglio nel Torino attuale.

Crede che i granata la metteranno sul piano fisico per contrastare la supremazia tecnica della Juventus? Anche la Juventus è forte sul piano fisico e quindi anche in questo senso la partita non cambierà molto.

Allegri sembrava poco convinto da Chiesa, ora si può dire che sia il vero trascinatore della Juventus? È questione di momenti, di valutazioni. Magari Allegri non aveva valutato bene Chiesa, che nella sua posizione sta facendo molto bene. Giocando davanti è molto forte.

È d’accordo che Cuadrado debba giocare sempre? Cuadrado è proprio un giocatore che deve giocare sempre, di cui la Juventus ha bisogno. E non dimentichiamoci l’assenza di Dybala, un altro giocatore fondamentale per la Juventus.

Col Chelsea la Juventus ha offerto una grande prestazione senza Dybala e Morata… Questa è una conferma che la Juventus i giocatori li ha, hanno fatto bene col Chelsea anche senza Dybala e Morata. Segno che anche loro hanno un grande valore tecnico, sono molto forti.

Sarà Kean la sorpresa della Juventus o giocherà anche Kulusevski? Nel caso giocasse Kulusevski coprirà naturalmente la posizione esterna del campo e Chiesa agirà più avanti. Viceversa con Kean punta, anche la posizione di Chiesa cambierebbe.

Il suo pronostico su Torino Juventus? Juventus favorita visto che è più forte, anche se il derby è sempre una partita un po’ speciale…

Ricorda qualche derby della sua carriera in particolare? Quello dell’esordio e quelli dove ho messo a segno i miei quattro gol nei derby col Torino. Avevo la capacità di tirare bene da lontano, una cosa non facile che magari i giocatori di calcio stanno un po’ smarrendo… (Franco Vittadini)



