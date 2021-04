Pronostico Torino Juventus/ Cuccureddu: “Credo ancora allo scudetto!” (esclusiva)

Torino Juventus è il Derby della Mole fissato per stasera alle 18.00 in questo sabato di Pasqua. Una partita importante per entrambe le formazioni: per il Torino impegnato nella lotta per la salvezza strappare dei punti avrebbe valore doppio. La Juventus invece sarà chiamata al riscatto dopo le ultime prove deludenti, l’eliminazione in Champions e lo scivolone contro il Benevento. Sul piano tecnico e visto l’esito degli ultimi derby la formazione bianconera partirà nettamente favorita, ma questa sfida ha sempre un valore speciale e non è così scontato il successo della Vecchia Signora. Per presentare il derby Torino Juventus abbiamo sentito l’ex difensore bianconero Antonello Cuccureddu in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Torino Juventus che partita sarà? Bisogna dire che il derby è sempre una partita speciale, una partita particolare. In ogni caso vedo bene la Juventus che, se scenderà in campo con la giusta concentrazione, dovrebbe aggiudicarsi questo derby.

Torino affidato in questo derby a un grande Belotti? Belotti è uno dei migliori giocatori del Torino, ma dovrà vedersela con una difesa forte come quella della Juventus, con la presenza di stopper e marcatori molto validi.

Che tattica userà Nicola di fronte a una Juventus più forte tecnicamente? Nicola non potrà inventarsi questa o quella tattica perchè in effetti il valore, la qualità tecnica della Juve è più grande di quello del Torino.

Che tuttavia è invischiato nella lotta per la salvezza… Proprio per questo il Torino potrebbe giocare con particolare grinta, particolare determinazione, motivazioni molto forti. La squadra granata è impegnata nella lotta per la salvezza, è con l’acqua alla gola e un risultato prezioso nel derby varrebbe doppio.

Vedremo una grande Juventus? L’importante è che la Juventus mantenga la giusta tranquillità, giochi senza pressione ed entri in campo con le giuste motivazioni per portare a casa il successo.

Una chance per Bernardeschi nel derby? Se Bernardeschi gioca in Nazionale, perchè non dovrebbe giocare nella Juventus… Mi sembra un controsenso tutto questo.

Morata matchwinner del derby? Al di là di Cristiano Ronaldo potrebbero essere tanti i matchwinner bianconeri del derby, anche lo stesso Morata. Servirebbe in questo senso Dybala, un giocatore che è mancato alla Juventus tutta la stagione…

Quanto conta dunque Dybala nella Juventus? La sua presenza è importante. Ha fantasia, spesso è risolutivo, è decisivo in zona gol. Potrebbe essere fondamentale nel finale della stagione della Juventus.

Quali sono gli obiettivi bianconeri in questo finale di stagione? Fare bene, giocare bene e pensare ancora allo scudetto. Mancano ancora tante giornate alla fine del campionato e tutto potrà succedere…

Invece la Champions resta un grande rammarico per la formazione di Pirlo? Purtroppo è andata così, un’eliminazione col Porto che pesa ancora!

Il suo pronostico su Torino Juventus? Vedo un successo della Juventus che però dovrà scendere in campo con la giusta determinazione. Il Torino è più forte del Benevento e le partite vanno giocate sempre fino in fondo. Solo così la Juventus potrà vincere questo derby… (Franco Vittadini)

