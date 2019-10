Pronostico Torino Napoli/ Garzya: Ancelotti farà fatica contro il Toro (esclusiva)

Torino Napoli, prevista oggi alle ore 18.00 per la settima giornata di Serie A è certo una classica del nostro campionato, un incontro tra due squadre che hanno fatto la storia del nostro calcio. Ricordiamo poi che il Toro reduce dalla sconfitta a Parma, mentre Napoli dal successo col Brescia e dal pareggio a reti bianche in Belgio col Genk in Champions League. Due squadre quindi in un certo senso chiamate a ritrovare il gusto della vittoria magari con un gol di Belotti o di Mertens, attaccanti in grande forma in questo inizio di stagione. Per presentare Torino Napoli abbiamo sentito Luigi Garzya: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita molto tosta per il Napoli visto che il Torino è una squadra molto buona, che sa anche giocare bene al calcio.

Basterà solo Belotti nel reparto offensivo del Torino? Sembra che sia solo lui che segna… Belotti sta segnando molto, ma penso che sia più un fatto casuale questa cosa. L’attacco del Toro è di ottimo valore.

Che partita si aspetta dalla squadra di Mazzarri? Sarà un Torino grintoso, determinato come in effetti sta dimostrando in questo inizio di stagione.

Un Toro difficile da battere quindi.

Napoli poco brillante nella trasferta di Champions, si aspetta un riscatto in campionato? Non sarei così d’accordo su questa cosa, il Napoli poi ha colpito tre pali col Genk, non è cosa da poco. E’ sicuro in ogni che troverà di fronte un Torino difficile da sconfiggere, da poter battere.

Difesa azzurra con tanti problemi: quali le ragioni? Credo che si tratti più di casualità, con Di Lorenzo e Manolas che sono arrivati da poco, Koulibaly non al massimo della forma. Un reparto arretrato quindi da non mettere sotto processo

Lozano o Milik nella squadra di Ancelotti? Vista la prestazione di Milik contro il Genk penso che poi alla fine giochi Lozano.

Dinamismo del Toro contro qualità tecnica del Napoli il leitmotiv della partita? Il Napoli ha notevoli qualità tecniche ma anche il Torino ha giocatori molto bravi, anche la qualità tecnica della squadra di Mazzarri è notevole!

Il suo pronostico su Torino Napoli. Vedo un pareggio o un successo del Napoli.

(Franco Vittadini)



