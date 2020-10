Pronostico Udinese Roma/ Dal Moro: “A Fonseca servono i tre punti” (esclusiva)

PRONOSTICO UDINESE ROMA: IL PUNTO DI DAL MORO

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 l’anticipo della 3^ giornata della Serie A tra Udinese e Roma, sfida che si annuncia certo molto importante. In terra friulana ci attende una squadra giallorossa impaziente di trovare primo successo in campionato: dopo il 3-0 a tavolino col Verona, Fonseca ha impattato per 2-2 contro la Juventus nel turno precedente di campionato e ancora non ha trovato i tre punti. Pure quella di questa sera sarà trasferta difficile per Fonseca, considerato che di fronte ci sarà l’Udinese, furiosa dopo il KO rimediato con lo Spezia solo in settimana. Per presentare questo match di Serie A abbiamo sentito Filippo Dal Moro: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita difficile per la Roma perchè l’Udinese deve muovere la classifica e migliorare la sua posizione in campionato.

Si aspetta un’Udinese tutta d’attacco? No credo piuttosto che punti a un diverso atteggiamento durante quest’incontro. Cercherà di mettere quindi un assetto tattico più prudente durante questo match.

A che campionato potrà puntare la squadra friulana? Alla salvezza, un traguardo raggiungibile visto che anche le squadre neopromosse non hanno fatto grandi investimenti e non mi sembrano per quello che ho visto irresistibili…

Cosa manca alla Roma per vincere lo scudetto… Un po’ di cose, magari vincere con la Juventus avrebbe dato fiducia, ora bisogna cominciare a cogliere i tre punti,

A Udine che partita si aspetta dalla formazione giallorossa? Una buona partita visto che anche contro la Juventus la Roma ha giocato bene e si è comportata in un modo molto positivo. Certo non sarà un incontro per niente semplice…

Roma Dzeko-dipendente? E’ innegabile che la Roma sia Dzeko-dipendente.

Il suo pronostico su Udinese Roma. Dico Roma che anche dopo la vicenda Diawara dovrà arrivare alla vittoria e cominciare a migliorare la sua classifica.

(Franco Vittadini)



