Pronostico Venezia Cittadella/ Quote e previsioni, ritorno finale playoff (Serie B)

PRONOSTICO VENEZIA CITTADELLA: CHI VA IN SERIE A?

I pronostici di Venezia Cittadella sono l’ultimo appuntamento stagionale con le previsioni sulla Serie B: alle ore 21:30 di giovedì 27 maggio prende il via la finale di ritorno dei playoff, la partita che deciderà chi accompagnerà Empoli e Salernitana in Serie A definendo dunque la griglia di partenza del prossimo campionato. Una squadra veneta farà festa, l’altra piangerà: si parte dalla vittoria che il Venezia ha timbrato al Tombolato, avvicinando ancor più unaoSerie A che manca da 19 anni perché, come sappiamo, il regolamento dei playoff di Serie B non parla di supplementari o rigori, non decreta il valore doppio sui gol in trasferta.

Pronostici Serie B/ Quote: sfida di fuoco a Lignano (38^ giornata)

Il regolamento dei playoff di Serie B dice che in caso di differenza reti pari a venire promossa sarà la squadra con la classifica migliore al termine della stagione regolare. Quella squadra è il Venezia, che ha blindato la sua quinta posizione con il pareggio all’ultima giornata proprio contro il Cittadella: due risultati e mezzo su tre a disposizione di Paolo Zanetti, che potrebbe anche perdere con un gol di scarto. Queste le premesse: adesso è il momento di capire come potrebbero andare le cose al Penzo, e dunque iniziare la nostra analisi sui pronostici di Venezia Cittadella.

PRONOSTICI SERIE B/ Quote 37^ giornata: cosa succederà allo Stirpe?

PRONOSTICO VENEZIA CITTADELLA: LE PREVISIONI

Come abbiamo sempre fatto nel corso della stagione di Serie B, anche per i pronostici di Venezia Cittadella ci lasciamo guidare dalle previsioni che sono state stabilite dall’agenzia Snai, uno dei bookmaker ufficiali che hanno fornito le quote sulla finale di ritorno dei playoff. Per la vittoria, la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 identifica il successo del Cittadella e vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,05 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Con l’eventualità del pareggio, che come sempre viene regolata dal segno X, arriviamo a una vincita di 3,25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo del Venezia, andreste a mettere in tasca un importo che ammonta a 3,85 volte quello che investirete con questo bookmaker. Per la Snai è praticamente identica la doppia opzione Gol NoGol (rispettivamente 1,85 e 1,87, si intende la possibilità che una sola delle due squadre segni, oppure entrambe) mentre è più ipotizzabile una partita con meno di 3 reti, visto che Under vale 1,67 e con Over siamo ad un valore pari a 2,10 volte l’ammontare della vostra giocata.

LEGGI ANCHE:

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 36^ giornata: Iil Brescia crede nei playoff!

© RIPRODUZIONE RISERVATA