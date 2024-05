Pronostico vincitore Amici 23: chi trionferà?/ Petit favorito ma Sarah può sognare…

Finalisti Amici 23: Holden, Petit, Marisol, Dustin, Sarah e Mida sognano la vittoria

Domani sera, sabato 18 maggio 2024, andrà in onda l’attesissima finale di Amici 23. Il percorso del Serale volge verso i titoli di coda con l’ultima puntata, in cui verrà decretato il vincitore di questa edizione del talent di Maria De Filippi. A contendersi la vittoria ci sono i cantanti Holden, Petit, Mida e Sarah e i ballerini Marisol e Dustin, pronti a fronteggiarsi a suon di sfide per l’ultima volta e a chiusura di un percorso di crescita e formazione professionale che ha spalancato loro le porte della notorietà e del successo.

Intanto, in vista della finalissima, sono numerosi i pronostici sul nome del papabile vincitore. In molti si sono espressi, tra previsioni o personali preferenze, sull’allievo che solleverà la coppa nella serata di domani. Ma che cosa dicono i principali bookmakers? Andiamo a scoprire nel dettaglio il pronostico sul papabile vincitore di Amici 2024.

Pronostico vincitore Amici 23: Petit favorito, Sarah alle sue spalle

Sul sito SuperScommesse sono riportate le quotazioni di tre differenti bookmakers: Snai, Sisal e Bet365. Al momento il pronostico sul vincitore di Amici 23 vede al primo posto Petit, quotato rispettivamente 1.80, 1.90 e 2.40, segue Sarah a 2.25, 2.75 e 2.60. Un testa a testa tra i due giovani artisti che al momento, oltre a contendersi la vittoria nel circuito canto, sono in lizza anche per il trionfo vero e proprio della trasmissione di Maria De Filippi.

Subito dopo di loro troviamo Marisol, papabile vincitrice del circuito ballo, quotata rispettivamente 3.50, 3.75 e 7.00, a seguire Holden a 5.00, 6.50 e 5.50. Ben più distaccati gli ultimi due finalisti di questa edizione: gli scommettitori quotano Dustin a 15.00, 16.00 e 29.00, mentre all’ultimo posto si piazza Mida a 25.00, 33.00 e 51.00. Al momento è questo il pronostico sul vincitore di Amici 2024, ma tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Ricordiamo che la finale di domani sera sarà in diretta e a votare gli artisti e proclamare il vincitore di Amici 23 sarà esclusivamente il pubblico da casa con il televoto.

