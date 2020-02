Pronostico vincitore e classifica Sanremo 2020/ Anastasio favorito, Diodato outsider

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2020? I bookmakers, dopo la prima serata del Festival, confermano le impressioni della vigilia con il rapper Anastasio che resta tra i super favoriti. Il rapper napoletano, sul palco del Teatro Ariston, ha portato “Rosso di rabbia“, un brano che ha colpito non solo per il testo, ma anche per la musicalità. Nella classifica parziale della giuria demoscopica, Anastasio si è piazzato all’ottavo posto, ma i bookmakers continuano a considerarlo uno dei favoriti per la vittoria finale. Il suo trionfo, infatti, è quotato da Snai e Sisal Matchpoint a 4.50 mentre sale la quota di Alberto Urso che con “Il sole ad est“, brano considerato troppo classico, non ha totalmente conquistato il pubblico che, dalla sua voce, si aspettava qualcosa di più. Le quote della vittoria di Urso vanno da 6,00 a 13,00. Ha piacevolmente colpito, invece, Diodato che, con l’eleganza della canzone “Fai rumore” ha già messo d’accordo la giuria demoscopica e il pubblico a casa. Diodato è considerato l’outsider che potrebbe salire a sorpresa sul podio. Dopo la prima esibizione, la sua vittoria è quotata tra 7,00 e 13,00.

PRONOSTICO VINCITORE SANREMO 2020: ELODIE E PINGUINI TATTICI NUCLEARI SUL PODIO?

Tra le donne del Festival di Sanremo 2020, la più attesa era sicuramente Elodie Di Patrizi che, con “Andromeda“, brano scritto da Mahmood, vincitore dello scorso anno, non ha deluso le aspettative. Una canzone moderna che, a tratti ricorda a tratti “Soldi. L’ex allieva di Amici, dopo la prima esibizione, resta tra gli artisti destinati a salire sul podio: la sua vittoria è quotata da 8,00 a 10,00. La vera sorpresa di Sanremo 2020, un po’ come accaduto nell’edizione 2018 con Lo stato sociale potrebbe essere rappresentata dalla presenza sul podio dei Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo si esibirà durante la seconda serata del Festival, ma al momento, gli scommettitori non lo esclude dalla lista degli artisti che potrebbero salire a sorpresa sul podio: le quote del trionfo dei Pinguini va da 7,00 a 10,00. Le quote potrebbero cambiare dopo il primo ascolto della canzone in gara “Ringo Starr”.

