Pronostico Vincitore Sanremo 2020 e classifica/ Elodie favorita, ma Diodato…

Elodie Di Patrizi con la canzone “Andromeda” sta conquistando i bookmakers diventando ufficialmente la favorita per la vittoria del Festival di Sanremo 2020. Nella clasifica generale congiunta delle prime due serata stilata attraverso i voti espressi dalla giuria demoscopica, Elodie si è piazzata al quinto posto. La sua canzone, scritta da Mahmood, è moderna e ricorda nelle sonorità proprio il pezzo vincitore dello scorso anno. Ascolto dopo ascolto, la canzone sta conquistando posizioni e, secondo i bookmaker, a trionfare potrebbe essere proprio lei. La vittoria di Elodie, infatti, è quotata tra 3,75 e 5,00. L’ex allieva della scuola di Amici, al suo secondo Festival di Sanremo, dopo aver conquistato tutti con il suo look elegante, ma al tempo stesso molto sensuale, Elodie salirà anche sul primo gradino del podio?

PRONOSTICO VINCITORE SANREMO 2020 E CLASSIFICA: FRANCESCO GABBANI E DIODATO SUL PODIO?

Se Elodie Di Patrizi è la favorita tra le donne, tra gli uomini, i grandi favoriti, in attesa della finalissima, restano Francesco Gabbani e Diodato. Il primo, tornato al Festival dopo la vittoria nel 2017 con Occidentali’s Karma, non ha deluso le aspettative dei fans e della critica portando all’Ariston il brano “Viceversa”, una canzone più emozionale, più intimista, molto diversa dai brani che ha portato nelle precedenti edizioni del Festival a cui ha partecipato. La vittoria di Gabbani è quotata 4,50 e 6.00. Grandi chance di vittoria anche per Diodato il cui brano “Fai rumore” ha colpito tutti sin dal primo ascolto. Il trionfo del cantautore è quotato tra 6,00 e 9,00. Saranno, dunque, Elodie, Francesco Gabbani e Diodato i tre artisti che conquisteranno il podio di Sanremo 2020? Per avere più certezze, sicuramente, sarà necessario aspettare la classifica della quarta serata.

