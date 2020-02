Pronostico vincitore Sanremo 2020 e classifica/ Gabbani, Diodato e Elodie papabili

Cresce l’attesa per il vincitore del Festival di Sanremo 2020. Dopo aver ascoltato le 24 canzoni dei big in gara cominciano a circolare i primi pronostici sul vincitore a distanza di poche ore dalla prima classifica generale che vede al primo posto Francesco Gabbani con “Viceversa”. Seppure senza la scimmia e nessuna coreografia danzante, il cantautore toscano ha conquistato il voto della giuria demoscopica scalzando Le Vibrazioni che erano risultati i più votati della prima serata. Una classifica che sorprende e divide il pubblico, visto che alcuni dei personaggi più chiacchierati di questa kermesse si ritrovano nelle posizioni più basse. Junior Cally dopo la polemica della vigilia, infatti, è all’ultimo posto, ma se la passano “molto male” anche dei veri big come Rita Pavone, mentre Achille Laura nonostante il suo look alla Renato Zero e Dawid Bowie non è entrato nemmeno nella top ten. Delusione anche per Elettra Lamborghini al momento al diciottesimo posto con il pubblico che l’ha consacrata unica e sola regina di questo Festival.

Vincitore Sanremo 2020: salgono le quotazioni di Diodato e Elodie

Dopo le due prime serate di Sanremo 2020 cambiano anche le quotazioni per il vincitore del Festival di Sanremo 2020. Alla vigilia della 70esima edizione della kermesse canora Anastasio con “Rosso di rabbia” era stato dato come il vincitore annunciato, ma qualcosa è andato storto visto che il trionfatore di X Factor è scivolato dalla prima posizione alla terza con le seguenti quote: 6.50 per Snai e 9.00 per Sisal. A superarlo nelle ultime ore Diodato con “Fai Rumore” ed Elodie con “Andromeda” che si candidano, almeno per le previsioni Sisal e Snai, come papabili vincitori. Entrambi, infatti, per i pronostici potrebbero essere in vetta con una quota fissata al 5.50. Ben diverse la classifica generale parziale comunicata da Amadeus sul finale della seconda puntata che vede al primo posto Francesco Gabbani seguito da Le Vibrazioni e Piero Pelù. I due “papabili vincitori”, invece, si classificano rispettivamente al quinto e sesto posto, ma tante cose possono cambiare visto che durante la terza serata di duetti e cover a votare saranno i componenti dell’orchestra. Nella semifinale di venerdì, invece, a votare saranno i giornalisti della sala stampa, mentre per la finale ci sarà un sistema di voto a tre: giuria demoscopica, sala stampa e pubblico da casa attraverso il televoto. Infine rush finale tra i primi tre classificati che si sottoporranno al voto della giuria demoscopica, dei giornalisti della sala stampa e del pubblico da casa per un sistema di voto così suddiviso: 33%, del 33% e del 34% sul risultato finale.

