Pronostico Vincitore Sanremo 2020/ I Pinguini come Lo stato sociale?

I Pinguini Tattici Nucleari saranno, a sorpresa, i vincitori del Festival di Sanremo 2020? Il gruppo bergamsco, in gara con la canzone Ringo Starr e che, durante la serata delle cover, hanno piacevolmente spiazzato il pubblico dell’Ariston con un medley con cui hanno riprodotto alcune delle canzoni più famose di Sanremo, dai bookmakers, sono considerati l’incognita della finalissima. I grandi favoriti per la vittoria restano Elodie, Francesco Gabbani e Diodato che, stando alle quote delle varie agenzie di scommesse, dovrebbero giocarsela fino alla fine. Tuttavia, le quote della vittoria dei Pinguini continuano a scendere e, seppur non si parli espressamente di vittoria, il podio non è assolutamente da escludere. Il percorso dei Pinguini ricorda, infatti, quello de Lo stato sociale che, nel 2018, conquistarono il secondo posto alle spalle di Ermal Meta e Fabrizio Moro. Accadrà lo stesso anche ai Pinguini Tattici Nucleari?

PRONOSTICO VINCITORE SANREMO 2020, LE VIBRAZIONI: “CI VORREBBE UN MIRACOLO”

Chi sarà, dunque, il vincitore di Sanremo 2020? Tra i nomi più caldi c’è anche quello de Le Vibrazioni secondo i quali, però, ci vorrebbe “un miracolo” affinchè accadesse. Piero Pelù, invece, al suo primo Festival nonostante i 40 anni di carriera, non ci pensa e si gode le emozioni che il palco dell’Ariston gli sta regalando. Anche Elodie non vuole pensarci mentre Franceso Gabbani non nasconde la gioia se dovesse nuovamente trionfare. «Sono innamorato del Festival, mi ha dato tanto. Ho vinto nei giovani e poi tra i big. “Non c’è due senza tre” si dice, ma non so se sia il caso di credere ai proverbi, oggi. Dai, un po’ di scaramanzia», dice come riporta La Stampa. Insomma, tutti ci pensano ma solo uno porterà a casa la vittoria e staccherà il biglietto per partecipare all’Eurovision, in programma a Rotterdam il prossimo 16 maggio. Chi sarà? In attesa di scoprirlo, ecco la classifica parziale:

1) Diodato

2) Francesco Gabbani

3) Pinguini Tattici Nucleari

4) Le Vibrazioni

5) Piero Pelù

6) Tosca

7) Rancore

8) Elodie

9) Achille Lauro

10) Irene Grandi

11) Anastasio

12) Raphael Gualazzi

13) Paolo Jannacci

14) Rita Pavone

15) Levante

16) Marco Masini

17) Junior Cally

18) Elettra Lamborghini

19) Giordana Angi

20) Michele Zarrillo

21) Enrico Nigiotti

22) Riki

23) Alberto Urso





© RIPRODUZIONE RISERVATA