Pronostico vincitore Sanremo 2024/ Annalisa la più quotata, bene anche Loredana Bertè

Chi sarà il vincitore del festival di Sanremo 2024? Il pronostico, secondo i bookmaker, vede un Festival “in rosa”, visto che è molto probabile che la canzone vincitrice della kermesse musicale dell’Ariston sia quella cantata da un’artista donna. E così che in cima alla lista delle papabili vincitrici resta sempre lei, la regina dei Tormentoni Annalisa, che ha già convinto il pubblico e le radio con “Sinceramente”, quello che si preannuncia l’ennesimo grande successone dopo un’estate in cui ha sfornato continue hit.

Secondo quanto si legge sul sito de La Gazzetta dello Sport, Snai, Goldbet e Betway quotano la vittoria dell’ex di Amici a 3,5 mentre Gazzabet sale a 3,8. Altra possibile vincitrice finale del Festival di Sanremo 2024 è Angelina Mango, altra ex artista di Amici di Maria de Filippi, per cui le quote variano dal 3,50 della Snai fino al 4,25 di Betway e Gazzabet. La sua “La noia” è senza dubbio fra i brani più cantanti e apprezzati di queste prime due serate di Sanremo e l’artista ha chiuso la prima serata in Top 5.

PRONOSTICO VINCITORE SANREMO 2024, LE QUOTE DI BERTÈ, AMOROSO E GEOLIER

Bene anche Loredana Bertè, che cerca di distinguersi in un panorama fatto soprattutto di talenti e giovani artisti, con una quota di possibile vincitrice di 6,00 su Gazzabet, fino al 7,50 della Snai, mentre salgono in maniera più importante le quote di Alessandra Amoroso, che sembra aver perso un po’ di punti dopo i pronostici delle scorse settimane: Betway la quota 7,50, Gazzebet e Goldbet 8,00 ma la Snai raddoppia a quota 15.

Fra gli uomini, invece, sembra distinguersi bene Geolier, che ieri ha vinto la seconda serata del festival di Sanremo 2024, per cui il pronostico lo vede vincitore a quota 6,00 su Gazzabet, 6,50 su Goldbet e Betway, e infine, a 7,50 sulla Snai. Ovviamente bisognerà attendere le serate dei duetti e delle cover per avere il quadro più chiaro della situazione, ma la sensazione è che il possibile vincitore possa trovarsi un questo gruppo di 5 con Ghali e Mamhood come possibili outsider.

