“Pronti tamponi fai da te a 2-3 euro”/ Rigoli (lab. Veneto): “come test gravidanza”

Lo aveva annunciato già ad inizio ottobre il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia, oggi arriva però la conferma – sul Gazzettino – del direttore dell’unità complessa di Microbiologia e Virologia di Treviso, nonché coordinatore della rete dei 14 laboratori pubblici del Veneto Roberto Rigoli: «Tempo 15-20 giorni e avremo i primi test in auto-somministrazione: questo ci cambierà la vita». Il tampone ‘fai da te’ potrebbe seriamente rivoluzionare la prevenzione e il controllo della pandemia da Covid-19 vede ormai la luce con l’arrivo possibile nelle farmacie ad un costo assai ridotto, sui 2-3 a pezzo. «Naturalmente i colleghi di medicina generale dovranno essere messi in condizione di svolgere questa operazione in maniera sicura e semplice rimarca Rigoli quindi occorrerà dotarli dei necessari dispositivi di protezione individuale e bisognerà evitare di complicare le procedure, perché ci rendiamo conto dell’impegno che ricadrà sulle loro spalle. Al giorno siamo passati dai 2.000-3.000 tamponi molecolari di marzo, ai 10.000-11.000 di adesso, che con i test rapidi arrivano a 30.000: una quantità elevatissima», spiega ancora il professore illustrando le prossime settimane con l’arrivo dei nuovi test che si aggiungono alle già diverse modalità di tracciamento e ricerca del contagio.

ZAIA “IL TEST FAI DA TE RIVOLUZIONERÀ LA RICERCA DEL COVID”

È ancora il Governatore Zaia a rimarcare la potenziale novità positiva del nuovo tampone “rapido” in arrivo: «presto arriveremo all’auto-somministrazione. Non sono io a dirlo, è il mercato, che grazie all’evoluzione tecnologica ha già permesso di passare dai bastoncini lunghi dentro naso e gola, agli stecchini corti che vanno infilati solo in bocca, ai test salivari per cui basta masticare un cotoncino. La nuova frontiera sarà il fai-da-te»». L’orizzonte è molto vicino, con il professor Rigoli che ancora al Gazzettino spiega come in 20 giorni si dovrebbe essere pronti ormai: «I produttori più avanti sono ancora una volta i coreani: hanno delle capacità produttive molto elevate e sono in grado di fare le modifiche richieste durante la sperimentazione in maniera molto veloce». Cambierà la vita di medici, sanitari e degli stessi cittadini, con l’inizio in Veneto e poi se entra a regime anche nel resto del Paese: «Avranno la libertà di sapere se sono o no positivi, direttamente a casa loro, con la stessa facilità del test di gravidanza e con un costo veramente contenuto. Parliamo di prodotti che in farmacia saranno venduti a 2 o 3 euro».



