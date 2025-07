Proposta di matrimonio a Temptation Island 2025 da parte di un fidanzato alla fidanzata: ecco qual è la coppia che vivrà il colpo di scena

Che le prossime puntate di Temptation Island 2025 saranno ricche di colpi di scena è cosa ormai nota e certa, eppure nessuno si sarebbe aspettato che uno dei falò di confronto che vedremo culminerà in una proposta di matrimonio. È Dagospia a lanciare l’indiscrezione secondo la quale uno dei fidanzati ancora presenti nel villaggio deciderà di inginocchiarsi di fronte alla propria compagna, chiedendole di diventare sua moglie.

È ancora più una sorpresa scoprire che a fare questa proposta, secondo le indiscrezioni, sarà Antonio Panico, il fidanzato di Valentina Riccio. Facendo un passo indietro, alla scorsa puntata, ricordiamo che Antonio ha chiesto il falò di confronto immediato a Filippo Bisciglia dopo aver visto un nuovo filmato in cui Valentina trascorre del tempo in esterna con il tentatore Francesco Farina.

Antonio e Valentina, proposta di matrimonio a Temptation Island 2025: “Cos’ha risposto lei”

Furioso per alcune esternazioni del single, ma anche per i comportamenti di Valentina, Antonio ha chiesto per l’ennesima volta il falò che, stando agli spoiler di Bisciglia, ci sarà davvero, anche se non è chiaro se Valentina accetterà o meno. Quanto annuncia la fonte ci fa però pensare che, in effetti, il confronto tra i due fidanzati ci sarà e culminerà con la sorpresa più grande: “Dagospia è in grado di anticiparvi non solo che il falò tra i due ci sarà, ma che assisteremo a una proposta di matrimonio. Antonio, sciolti tutti i dubbi, chiederà la mano di Valentina che accetterà la sua condanna.”, si legge. Insomma, Valentina perdonerà gli errori del fidanzato e dirà sì alla sua proposta di matrimonio. Sarà interessante, qualora la previsione si rivelerà realtà, scoprire cosa ne penseranno i telespettatori di Temptation Island 2025 e cosa poi sarà accaduto tra i due un mese dopo l’addio al villaggio.