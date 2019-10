Proposta di matrimonio a Vieni da me/ Lei dice sì, Caterina Balivo: “Fate l’amore!”

Proposta di matrimonio a sorpresa, oggi, a Vieni da me. Dopo quanto avvenuto con Giovanni Conversano e la sua compagna Giada Pezzaioli, questo pomeriggio la sorpresa è stata fatta ad Adele, giovane mamma presente in studio. La ragazza fino all’ultimo non poteva immaginare che il suo compagno stesse per chiederle di sposarlo. Prima di passare alla dichiarazione di matrimonio vera e propria in studio, con la quale si è chiusa la puntata di oggi della trasmissione di Raiuno, è stato trasmesso un filmato da parte del giovane che ha dedicato parole d’amore alla sua Adele, dopo averlo reso da pochi mesi padre della loro bambina. Il compagno, per motivi di lavoro è costretto a stare lontano dalla sua famiglia ma questo non ha affatto reso meno importante e forte i suoi sentimenti verso Adele e la loro piccola. “Sempre troppi problemi riempivano le mie giornate, ma poi sei arrivata tu e sono stato premiato con l’unica vera ricchezza, qualcosa che ha sconvolto la mia vita”, ha detto il giovane padre nel romantico filmato.

PROPOSTA DI MATRIMONIO IN DIRETTA A VIENI DA ME

Le parole d’amore rivolte alla sua futura moglie non si sono fermate. “Mi hai reso forte quando ero debole, coraggioso quando avevo paura, ti sei presa cura di me con dolcezza rendendomi un uomo migliore e regalandomi l’emozione più grande, quella di diventare padre”. Adele è riuscita nell’impresa di regalargli “la favola più bella del mondo, ogni giorno ti dico che vorrei darti qualcosa in più ma l’unica cosa che ho a disposizione è l’amore. Ti amo come il primo giorno, più del primo giorno e ti amerò per sempre”, ha chiosato. Quindi il suo ingresso in studio e la bellissima proposta di matrimonio a sorpresa: “E’ da tempo che ti voglio dire questa cosa… Abbiamo coronato il sogno di avere una figlia, abbiamo giocato d’anticipo ma nei momenti di gioia sei stata sempre vicino a me. Mi emozioni ogni giorno sempre di più, ti riconfermi la donna che sei stata e lo sarai sempre e per questo che voglio chiederti se vuoi sposarmi”. La risposta di lei è giunta subito: “Ovvio!”. Quindi è intervenuta la padrona di casa Caterina Balivo che, ironizzando, ha commentato: “Siamo passati da vedremo a ovvio! Scrivetemi e la terza volta sarà sì!”, ha detto rivolgendosi al suo pubblico. E sempre augurando una buona domenica ai telespettatori ha chiosato: “Ci vediamo lunedì, domenica se potete riposate. Fate l’amore!”.

