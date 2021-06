Proposta di matrimonio alle nozze dell’amica/ Video, lui prende il bouquet e lei…

Proposta di matrimonio alle nozze dell’amica e il video diventa virale. E’ bastato poco per tenere alta l’attenzione e la tensione in questi giorni sui social e tutto perché su TikTok è arrivato il video di quel momento ed è esplosa la polemica. E allora cosa è successo di così grave? Il video mostra il momento topico delle nozze ovvero quello in cui la sposa, girata di spalle, lancia il bouquet verso le sue damigelle per cercare di capire chi sarà la prossima a sposarsi. A quel punto però ecco arrivare un giovane che prende il bouquet che la sposa gli porge per regalarlo alla sua fidanzata. Lei inizia a sorridere incredula ma non sa ancora che il suo amato si inginocchierà e la chiederà in sposa proprio davanti a tutti tirando fuori il suo bell’anello.

Un'estate perfetta/ Su Canale 5 il film con Max Page (oggi, 7 giugno)

Proposta di matrimonio alle nozze dell’amica e non mancano le polemiche

Il video è diventato virale ma è vero anche che le polemiche non sono mancate visto che in molti sono convinti che il giovane ha solo rubato la scena alla sposa e che avrebbe potuto scegliere un altro momento per la sua proposta di matrimonio. Fatto sta che qualcuno ha fatto notare che in realtà è proprio la sposa ad avergli ceduto il bouquet. La sorpresa è riuscita e tutti sembravano felici, e allora perché polemizzare sul nulla? Per chi ancora non lo avesse visto, ecco il video subito sotto.

Fantozzi - Il ritorno/ Su Rete 4 il film con Maria Cristina Maccà (oggi, 7 giugno)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da webboh.it (@webboh.it)

LEGGI ANCHE:

La seduzione dell'inganno/ Su Rai 2 il film con Jessalyn Gilsig (oggi, 7 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA