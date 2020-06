Proposta di matrimonio “forzata” a ItaliaSì/ “Dopo 20 anni chiedile la mano”

Siparietto decisamente simpatico avvenuto stamane in diretta televisiva. In apertura della puntata odierna di “ItaliaSì” edizione estiva giorno per giorno, programma condotto da Marco Liorni e in onda su Rai Uno, un uomo ha chiesto la mano della propria moglie in quel di Roma. Il programma era in collegamento dalla capitale per sondare la questione “turismo”, alla luce della recente crisi sanitaria causa coronavirus e della conseguente crisi economia. E così che l’inviata di ItaliaSì ha catturato due fidanzati di mezza età (attorno ai 40/50 anni), di fronte al Pantheon, uno degli innumerevoli simboli della Città Eterna. La donna, scherzando, ha colloquiato così con l’inviata di ItaliaSì: “Sono solo fidanzata, quindi magari trovo un bel romano e me lo sposo”. A quel punto la giornalista ha invitato il fidanzato a chiedere la mano della sua compagna (i due hanno spiegato di essere fidanzati da 20 anni), e così è stato: inchino e mano chiesta “Mi vuoi sposare?”. Felicissima lei che ha ovviamente accettato con un sorriso a 32 denti.

PROPOSTA DI MATRIMONIO IN DIRETTA TV A ITALIASI’: “I FIGLI? FRA 40 ANNI”

L’inviata si è quindi rivolta a Marco Liorni: “Ora dovremo seguire il loro matrimonio”, e la futura sposa ha replicato gioiosa: “Venite tutti, andate dal Papa e ci invita lui, può venire tutta Italia, evviva! Tutti una famiglia”. Dallo studio Mauro Coruzzi fa notare come i due siano sembrati Fedez e Chiara Ferragni. Il noto cantante, infatti, chiese la mano della propria bella in pubblico, durante un concerto all’Arena di Verona: “Fedez e la Ferragni? – risponde la moglie – a me hanno sempre detto che assomiglio alla Hunziker”. Quindi dallo studio sempre Mauro Coruzzi chiede quando arriveranno i figli, ricordando che proprio Michelle e Trussardi hanno “sfornato” diversi bebè. A quel punto ha replicato il futuro sposo che tra il serio e l’ironico ha spiegato: “I figli? Se ci sono voluti 20 anni per il matrimonio, per i figli ce ne vorranno 40”. Conferma la futura sposa: “Noi dobbiamo viaggiare, vedere la cultura e l’arte, quindi i figli devono aspettare”.



