Proposta di matrimonio in diretta a Eurogames/ Video, “Mi vuoi sposare” dopo il bacio

Eurogames è stato protagonista di una proposta di matrimonio in diretta nella puntata di stasera, 3 ottobre 2019, in onda su Canale 5. Durante la prova del bacio sott’acqua qualcosa non è andata per gli azzurri nella sfida contro la Polonia. Usciti dalla vasca Emilio ed Erica si sono resi protagonisti di una splendida scena d’amore. Il ragazzo era infatti molto in imbarazzo perché la prova era andata male, mentre la sua fidanzata ha voluto specificare che di fatto la colpa era sua che non aveva preso bene l’aria per andare sott’acqua. Improvvisamente il ragazzo però si inginocchia per la proposta e sottolinea: “Mi dispiace che non abbiamo raggiunto il minuto e mezzo, ma tu sei molto più importante di questo per me”. Alla fine arriva un sì, senza mezze misure. Clicca qui per il video.

Proposta di matrimonio in diretta a Eurogames: 4 anni d’amore

Non sappiamo molto di Emilio ed Erica, protagonisti a Eurogames di una dolcissima proposta di matrimonio. I due hanno voluto precisare prima di essere fidanzati e di aver deciso di partecipare a questa riedizione di Giochi senza frontiere in coppia. E’ scattato in automatico il bacio poi quando lui ha fatto la richiesta sono stati automatici gli applausi. A raccontare qualcosa di loro ci ha pensato Emilio che ha specificato come stesse con Erica da ben 4 anni. Non ha avuto però il tempo di raccontare altro visto che comunque il programma condotto da Ilary Blasi e Alvin doveva andare avanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA