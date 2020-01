Proposte di matrimonio in tv/ Da Vittorio Grigolo a Fedez fino a Pintus

Oramai i personaggi famosi prediligono il mezzo televisivo o i social per rilasciare le loro dichiarazioni più importanti. E’ il caso di Vittorio Grigolo che, durante la finalissima di All Together Nowm ha fatto una proposta di matrimonio alla compagna Stefania. Poche e semplici parole quelle pronunciate dal tenore che parlando di sè ha rivelato: “Io non sono perfetto, sono pieno di difetti. Ma quando avevo sete tu mi hai dissetato, ho cercato un sorriso e tu mi hai aperto il tuo cuore, ho voluto una casa e tu mi hai dato amore. Oggi sono qui di fronte a tutte le persone che amo per dirti: mi vuoi sposare?”. Le dichiarazioni di Vittorio Grigolo hanno commosso tutto il pubblico presente in studio, ma anche quello da casa senza contare l’emozione della padrona di casa Michelle Hunziker.

La proposta di matrimonio di Fedez

Vittorio Grigolo non è il primo personaggio famoso a fare una dichiarazione d’amore in tv. In passato, infatti, anche Fedez ha chiesto alla sua compagna Chiara Ferragni di sposarlo con tanto di proposta di matrimonio durante un suo concerto all’Arena di Verona. “Non servono anelli che ci tengono insieme, ma per chiederti quello che ti sto per chiedere forse sì” le parole del rapper che si è poi inginocchiato dinanzi a centinaia di fan per chiedere la mano della sua amata fidanzata. Un tripudio di applausi con il pubblico visibilmente emozionato che ha avuto la grande occasione di assistere ad una delle scene poi diventate più virali sui social. Emozionatissima Chiara Ferragni, che in quel giorno festeggiava 30 anni, non si è tirata indietro visto che la fashion blogger più famosa al mondo ha risposto con un semplice “si” per poi lasciarsi andare in un lunghissimo abbraccia con il suo amato. Oggi la coppia è felicemente sposata, hanno un figlio di nome Leone e forse è in arrivo anche un secondo bebè.

Pintus, proposta alla compagna Michela Sturato

Anche Pintus ha scelto la tv per dichiarare il suo amore alla compagna Michela Sturato. Durante lo show Pintus @ArenadiVerona, il comico triestino ha chiamato sul palco la compagna dichiarandole tutto il suo amore e il desiderio di sposarla: “Volevo fare questa cosa da un sacco di tempo ma volevo che fosse indimenticabile, lo farò una sola volta perchè so che staremo insieme per sempre, perchè so che quando mi sveglio al mattino e ti vedo sono molto più felice di quando mi sono addormentato”. Una dichiarazione di matrimonio che ha commosso il pubblico dell’Arena che ha partecipato componendo un grande cuore con cartoncini colorati di bianco e rosso.



