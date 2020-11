“Proprietari Milan sono 2 finanzieri napoletani”/ Report contro Elliott: i documenti

Nella nuova puntata di “Report” in onda lunedì sera si torna a parlare di Milan e della proprietà americana legata al Fondo Elliott di Paul e Gordon Singer, con alcuni documenti che sveleranno – secondo gli autori della trasmissione in onda su Rai 3 – come in realtà i veri proprietari della società rossonera sarebbero gli italianissimi Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione. Il presunto scoop verrà lanciato nel corso della puntata, ma sul Corriere della Sera Mario Gerevini ha già di fatto “anticipato” il contenuto delicato: ci sarebbero 2 documenti che ribalterebbero le certezze sulla proprietà del Milan (questi i link del CorSera, ndr). Hanno infatti 6001 azioni – ovvero la soglia critica della maggioranza della società – il gruppo lussemburghese Blue Skye di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo, due finanzieri di origini napoletane. Secondo la linea avanzata da Report e il Corriere della Sera, il Milan sarebbe gestito da capitai del Fondo Elliott ma non ne avrebbe il pieno controllo: «finora è mancata un’informazione trasparente, in particolare sugli assetti di Project Redblack, la società lussemburghese dove si saldano gli interessi dei due azionisti (Blue Skye ed Elliott) e che controlla pressoché interamente il club rossonero», attaccano i media in attesa di una risposta certa da parte della società di cui è presidente Paolo Scaroni.

CHI HA LA PROPRIETÀ DEL MILAN?

Elliott ha sempre fatto sapere di avere in mano il 95% del Milan, acquisito dopo la già controversa stagione “cinese” del gruppo in mano al “misterioso” Yonghong Li. Secondo i documenti reperiti da Corriere e Report, la Blue Skye avrebbe invece il vero 51% del capitale in tasca, sebbene i documenti non siano del tutto chiari in nessuna delle due versioni; lo scorso 16 settembre la Project Redblack ha comunicato che il fondatore e patron attuale del Milan Paul Singer è il vero beneficiario effettivo del club ma titolare del 49% del capitale, «proprietario del fondo Elliott che gestisce patrimoni per conto terzi. Salvatore Cerchione, 49 anni, residente ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi (e precedentemente a Ibiza) è il titolare di poco più del 25% (25,0042%), così come Gianluca D’Avanzo, 45 anni, residente oggi nel Regno Unito ma fino a non molto tempo fa a Magdalenka Mazowieckie, paesino polacco di 2 mila abitanti». Resta dunque il rebus, sul perché – e soprattutto se è vero – che i due finanziari napoletani abbiano 2 azioni in più di Elliott per tenere in “mano” la proprietà di maggioranza della squadra oggi prima in classifica in Serie A. Di contro oggi il portale “Calcio e Finanza” replica alle “accuse” di Report spiegando nel dettaglio (qui tutta la ricostruzione, ndr) come in realtà « sia in termini di diritti economici, sia in termini di diritti di voto, sia di gran lunga superiore a quello della società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo».

Chi sono i veri proprietari del #Milan?

