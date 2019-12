Proprio lui?, Rai 2 / Trama e trailer del film con James Franco (17 dicembre 2019)

Proprio lui? riempie la programmazione televisiva di Rai 2 per la prima serata di oggi, martedì 17 dicembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2016 da diverse case cinematografiche tra cui la Twenty Century Fox con la regia di John Hamburg il quale ha dato il proprio contributo anche per la stesura del soggetto, della sceneggiatura in collaborazione con Jonah Hill e Ian Helfer. Il montaggio è stato eseguito da William Kerr, la scenografia è stata ideata e realizzata da Matthew Holt mentre i costumi indossati sul set cinematografico sono frutto del lavoro di Leesa Evans. Nel cast sono presenti tra gli altri James Franco, Bryan Cranston, Zoey Deutch, Megan Mullaly e Griffin Gluck.

Proprio lui? La trama del film

Ecco uno stralcio della trama di Proprio lui? Ci troviamo negli Stati Uniti d’America dove un uomo di nome Ned è il capo di una famiglia che ha incentrato tutta la propria esistenza sui principi tradizionali che ormai non appartengono più all’epoca odierna. Lui è sposato con la donna che ha sempre amato di nome Barbara e dalla quale ha avuto due figli ossia Scott and Stephanie che attualmente vive lontano da casa per completare i propri studi universitari. In ragione dell’approssimarsi delle festività di Natale la famiglia decide di trasferirsi per qualche giorno presso la cittadina dov’è la figlia maggiore sta portando avanti i propri studi. I tre vorrebbero fare una splendida sorpresa alla ragazza ma in realtà saranno loro ad essere estremamente sorpresi. Entrando maggiormente nel merito, la ragazza presenterà ai propri genitori il proprio fidanzato tra l’altro rimarcando come abbiamo preso la decisione di volersi sposare al più presto. Il capofamiglia nonostante abbia riscontrato che evidentemente tra i due ci sia un forte sentimento di amore non ha nessuna intenzione di dare la sua benedizione per le nozze in quanto completamente scioccato per lo stile di vita del fidanzato della figlia. Nello specifico il fidanzato è un tipo piuttosto estroso che arriva da una famiglia piuttosto ricca e detiene una importante società informatica che gli permette di avere una vita agiata e soprattutto di guadagnare diversi milioni di dollari l’anno. Il fidanzato però ha un modo di fare estremamente diretto che naturalmente non si trova in linea con quella che è la classica tradizione americana fatta di grande rispetto. Desideroso di avere una famiglia come la loro, il ragazzo decide in tutti i modi di farsi voler bene da quello che potrebbe essere il suo futuro suocero ed in particolar modo arriva anche ad aiutare l’azienda di famiglia che si trova in un grande momento di difficoltà acquisendone i diritti. Non mancheranno i litigi e soprattutto le tensioni ma alla fine l’uomo dovrà arrendersi all’amore che la figlia ripone in quel ragazzo che lui proprio non riesce ad accettare. Tuttavia si renderà conto che in effetti due riescono ad essere estremamente felici insieme per cui non può fare altro che dare la propria benedizione così come vuole la tradizione americana.

Il trailer di Proprio lui?





© RIPRODUZIONE RISERVATA