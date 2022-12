Proprio lui?/ Su Rai 2 il film con James Franco e Megan Mullally

Proprio lui?, film di Rai 2 diretto da John Hamburg

Proprio lui? va in onda oggi, domenica 18 dicembre, a partire dalle ore 22.40 su Rai 2. Ci troviamo di fronte a un film comico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2016 da Stuart Cornfeld e diretto da John Hamburg. Per la realizzazione della pellicola hanno contribuito interpreti come James Franco, Zoey Deutch, Megan Mullally e Bryan Cranston.

Il film Proprio lui? è stato curato da John Hamburg non solo per la regia ma anche per la realizzazione della sceneggiatura e la scelta del soggetto. All’interno della pellicola è presente una scena con protagonisti G. Simmons e P. Stanley, impegnati ad interpretare il ruolo di se stessi, ovvero due dei principali componenti della nota band Kiss. Stesso discorso per Steve Aoki ed Elon Musk, il primo ingaggiato come DJ mentre il secondo invitato d’eccezione ad una festa.

Proprio lui?, la trama del film

Le vicende del film Proprio lui? iniziano con la protagonista, una studentessa di nome Stephanie, alle prese con una bizzarra decisione del proprio fidanzato di nome Laird. La giovane lo aveva infatti invitato a casa sua per una serata romantica dimenticando però un appuntamento importante riguardo suo padre.

Avrebbe dovuto intervenire via web alla serata da lui organizzata per festeggiare il suo compleanno. Una volta avviato il collegamento, nel bel mezzo di un discorso sentito, Grand ha la brillante idea di destare lo sconcerto dei presenti, compreso il padre della ragazza, mostrando il sedere in diretta.

Superata la vicenda, la ragazza si ricongiunge con la famiglia per guidarli in una sorta di visita guidata presso l’abitazione di Laird, goffo imprenditore nell’ambito dei videogiochi che a più riprese ingiuria la madre di Stephanie senza una ragione. Il ragazzo cerca comunque di rimediare parlando in prima persona con Ned, padre della ragazza, per convincerlo delle sue buone intenzioni in merito alla volontà di sposare la figlia.

L’uomo chiaramente desiste, date le circostanze bizzarre alle quali aveva dovuto assistere. Al fine di ingraziarsi Ned, Laird senza alcun preavviso utilizza il suo patrimonio per rilevare la società dell’uomo, carica di debiti, come sorta di regalo. La reazione però è tutt’altro che di gratitudine; il padre di Stephanie si scaglia infatti contro il ragazzo con tutta la sua violenza, scatenando una vera e propria rissa. Il giorno di Natale la famiglia si riunisce nuovamente, con Ned che clamorosamente accetta la volontà di Laird di sposare la figlia.

Questa volta però è Stephanie a dimostrarsi restia, al punto da rifilare un sonoro “no” al ragazzo. Nonostante tutto il giovane non si perde d’animo e mette anima e corpo in progetti validi al fine di recuperare il suo rapporto sia con Ned che con Stephanie. Alla fine infatti entrambi accoglieranno positivamente il suo atteggiamento; Laird potrà così coronare il suo sogno di sposare la donna amata e di sentirsi parte integrante di una vera famiglia.











