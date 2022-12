Proroga bonus internet 2022/ Fino a quanto dura e chi può farne richiesta

La proroga del bonus internet del 2022 è stata sancita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero delle Sviluppo Economico). Purtroppo, tale agevolazione non è destinata a tutti i cittadini italiani, ma soltanto chi di loro rispetterà un determinato requisito.

Pochi giorni fa abbiamo parlato della proroga del bonus internet di 2.500€, spiegando cos’è, come funziona, fino a quando è possibile far richiesta ma soprattutto, in che modo. La richiesta potrà esser spedita fino e non oltre, il 31 dicembre del 2022. Ma quali requisiti è necessario avere?

Proroga del bonus internet 2022: in cosa consiste?

Abbiamo appurato che la proroga del bonus internet 2022 è valida fino al 31 dicembre di quest’anno. L’unica restrizione, è l’accesso limitato ad uno specifico nucleo familiare che dovrà soddisfare dei requisiti “reddituali” e non solo.

Nello specifico, ecco quanto deve ammontare l’indicatore della situazione economica equivalente per ogni famiglia e a sua volta, quanto verrà corrisposto come bonus per navigare su internet:

Famiglie, da 500 euro con un limite ISEE;

con un limite ISEE; Famiglie, da 300 euro senza alcuni limiti ISEE;

senza alcuni limiti ISEE; Imprese, fino a 2.500 euro.

Il primo bonus internet da 500€ è terminato, il secondo dovrà esser messo a disposizione (crediamo a breve o ad inizi del prossimo anno), dunque quel che resta a disposizione è l’ultimo, la cui data di scadenza è sempre quella.

Per poter aderire al bonus internet è necessario acquistare dei servizi di connettività a banda ultra larga che va da un minimo di 30 Mbit/s fino ad arrivare oltre 1 Gbit/s.

Per coloro che avessero intenzione di approfondire l’argomento, è sufficiente andare sul sito web ufficiale del MISE, la cui domanda sarà compilabile ed inviabile direttamente agli operatori della rete di “telecomunicazioni“.

Ora che abbiamo chiarito in cosa consiste la proroga del bonus internet del 2022, attendiamo l’ulteriore possibilità di inviare domanda ottenendo credito pur non presentando nessun importo ISEE.











