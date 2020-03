Proroga chiusure dopo 3 aprile: “Non sarà breve”/ Ipotesi governo su riaperture

Proroga di due settimane per le misure anti-coronavirus che scadono il 3 aprile. Sembra questa la direzione del governo, dopo il confronto tra il premier Giuseppe Conte e il comitato tecnico scientifico. Un indizio arriva dal ministro della Salute Roberto Speranza. A proposito delle misure in scadenza il 3 aprile, assicura che «verranno prorogate», quindi «ci sarà bisogno di un sacrificio», tra l’altro «non sarà brevissimo». Intervenuto in collegamento a “Che tempo che fa”, il ministro ha ribadito che l’Italia è in piena crisi coronavirus. «Guai farsi illusioni», il monito di Speranza. Oggi è prevista una nuova riunione del comitato tecnico scientifico, quindi verranno fatte valutazioni anche riguardo le restrizioni. La prudenza è fondamentale per il ministro della Salute: «Sbagliare i tempi ci precipiterebbe indietro e bruceremmo quello che abbiamo ottenuto finora». I segnali sono positivi, soprattutto dalle zone più colpite, ma per Speranza non basta. Per questo si vuole andare avanti con le restrizioni.

PROROGA CHIUSURE DOPO 3 APRILE: BLOCCO TOTALE FINO A DOPO PASQUA

Blocco totale fino a dopo Pasqua: questo l’orientamento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a partire dalle scuole e dalle competizioni sportive. All’orizzonte non c’è solo la Pasquetta, ma anche i ponti del 25 aprile e del primo maggio. Sono occasioni che potrebbero spingere la gente a spostarsi, da qui l’intenzione di prorogare ulteriormente le misure per non mandare in fumo i sacrifici di queste settimane di emergenza coronavirus. Stando a quanto riportato dall’Huffpost, si ripartirà con gradualità e proporzionalità. Non subito e neppure d’un colpo. Le prossime settimane in tal senso sono fondamentali. Gli esperti attendono gli effetti delle misure restrittive, ma questa è la fase più delicata, perché rischiano di subentrare paure e rabbia. Dopo lo stop alle attività non essenziali, potrebbero però arrivare le prime deroghe, un primo allenamento graduale della morsa. L’ipotesi è di consentire dopo metà aprile ai più giovani di muoversi, mentre gli anziani dovranno restare ancora a caso. Ma non saranno fruibili luoghi di svago e aggregazione, gli ultimi a riaprire.



