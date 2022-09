Proroga smart working fino 31 dicembre 2022/ Chi potrà usufruirne? Le regole

Il lavoro in smart working, si proroga fino al 31 dicembre 2022 per le persone fragili, genitori con figli under 14 e dipendenti del settore privato. La possibilità di lavoro da casa per queste due categorie è scaduta il 31 luglio. Nell’emendamento del Pd si stimano fondi per 7,5 milioni di euro per il 2022 da coprire con il fondo sociale dell’occupazione e della formazione.

Proroga smart working: a chi si è riservata questa opzione

Come già sopracitato, l’opzione dello smart working è riservata ai genitori con fogli under 14, alle persone fragili e ai dipendenti del settore privato. Questa proroga per i genitori vale a patto che l’altro genitore lavori o non stia ricevendo alcun tipo di sostegno al reddito in caso di cessazione o sospensione dell’attività lavorativa.

Bisogna porgere l’attenzione a una cosa, il lavoratore ha diritto a ottenere lo smart working, ma la norma non stabilisce quante ore si potrebbe sfruttare il lavoro agile.

Ci sono aziende che lo applicano al 100%, altre applicano quote previste da intese aziendali. In caso di mancanza di questo tipo di intese, l’azienda è obbligata a riconoscere lo smart working solo nelle percentuali da essa decise.

Smart working: lavoro agile per i lavoratori più a rischio di contagio

Il diritto allo svolgimento del lavoro in smart working, fino al 31 dicembre 2022, è riconosciuto sulla base di una valutazione approfondita da parte di medici competenti anche ai lavoratori esposti maggiormente al rischio di contagio, in ragione della condizione di rischio derivante dall’immunodepressione, in relazione all’età, dallo svolgimento di terapie salvavita o da esiti oncologici o comunque «da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa» così come riportato da Il Sole 24 Ore.

Possiamo riassumere che si è vero che lo smart working ha subito una proroga fino al 31 dicembre 2022, ma bisogna considerare bene che solo solo dopo la visita di un medico possiamo sapere se abbiamo i requisiti o dobbiamo tornare al lavoro normalmente.











