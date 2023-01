Proroga smart working fragili 2023/ Scadenza breve e requisiti ristretti: chi può?

La proroga dello smart working per i lavoratori fragili nel 2023, è stata già fissata, ma solo fino al 31 marzo di quest’anno. Si tratta della possibilità di poter lavorare da remoto, consentita a chi soffre di gravi patologie e che siano attestate tramite certificazione medica (di seguito vedremo l’elenco completo di chi rientra in quest’ultime).

Smart working 2023/ Prorogato per alcuni tipi di lavorati, altri dovranno richiederlo

Prima che si concludesse il 2022, il Ministro per la pubblica amministrazione nel governo Meloni, Paolo Zangrillo, sostenne di prorogare lo smart working per tutto il 2023, non applicando alcuna restrizione ma anzi, impegnarsi a cambiare mentalità e adattarsi all’evoluzione, in questo caso sociale.

Proroga smart working fragili 2023: chi è ammesso al “beneficio”?

Sembra strano o ambiguo dire che la proroga dello smart working per i fragili nel 2023, venga classificato come un beneficio straordinario. In un Paese tecnologicamente avanzato come l’Italia, dove non mancano le strutture informatiche per concedere il lavoro agile, vi sono delle restrizioni importanti.

Proroga smart working fragili 2023/ Zangrillo dice sì: "dobbiamo cambiare mentalità"

Ecco chi infatti, chi è ammesso a poter aderire al lavoro agile come sottoscritto dal decreto del 4 febbraio 2022 del Ministero della Salute;

Trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

Trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 dal trapianto, oppure in terapia immunosoppressiva per aver sofferto di una malattia del trapianto contro l’ospite cronica);

Attesa di trapianto d’organo;

Terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore ChimericoAntigenico (cellule CAR-T);

Patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi oppure a meno di 6 mesi dallo stop delle cure;

Immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

Immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es. terapia corticosteroidea ad elevato dosaggio prolungata nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con evidente impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

Insufficienza renale e dialisi cronica grave;

Pregressa splenectomia;

Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

Se non si avesse alcuna patologia precedentemente elencata, la proroga per lo smart working destinata ai lavoratori agili, verrebbe concessa a coloro che soffrono di 3 o più patologie qui sotto elencate:

SMART WORKING/ Gli equivoci e le riduzioni da evitare sul lavoro agile

Cardiopatia ischemica;

Fibrillazione atriale;

Scompenso cardiaco;

Ictus;

Diabete mellito;

Bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;

Epatite cronica;

Obesità.

