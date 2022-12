Proroga smart working fragili 2023/ Zangrillo dice sì: “dobbiamo cambiare mentalità”

La proroga dello smart working per i lavoratori fragili nel 2023 potrebbe esser stabilita ed ufficiale. La notizia è da prendere con le pinze, dato che ancora si tratta soltanto di una “proposta nella manovra del prossimo anno“.

Attualmente la legge in vigore sostiene il lavoro agile per quei dipendenti che rientrano nella categoria “fragile”, e per i genitori che hanno figli sotto i 14 anni, fino e non oltre, il 31 dicembre del 2022.

Proroga smart working fragili 2023: la proposta di Legge

Fratelli di Italia e il Movimento 5 Stelle, vorrebbero la proroga dello smart working per i fragili per tutto il 2023 (includendo i genitori con i figli under 14).

Il Movimento 5S chiederebbe anche il famoso “diritto al lavoro agile”, da destinare a quei lavoratori (o loro familiari conviventi):

Handicap grave ;

; Immunodepressi ;

; Affetti da patologie oncologiche, degenerative oppure in terapia salvavita.

Stando a quanto descritto da “Il Sole 24 Ore“, il dipartimento della Funzione pubblica avrebbe intenzione (in un primo momento), di prolungare la possibilità di smart working ai lavoratori fragili delle Pubbliche Amministrazioni, fino a fine marzo del 2023.

In un secondo momento, potrebbe arrivare la proroga anche fino alla fine dell’anno, ma resta tutto da valutare con attenzione.

Sulla proroga dello smart working per lavoratori fragili per tutto il 2023, è intervenuto anche Paolo Zangrillo, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione della Repubblica Italiana, il quale si ritiene favorevole, sostenendo che:

“Lo smart working è ormai utilizzato in tutto il mondo e non vedo perché la pubblica amministrazione, che nel 2023 avrà 680mila lavoratori agili rispetto ai 570 mila di quest’anno, debba essere diversa dal privato. Serve però una vera rivoluzione culturale, oltre che organizzativa, finalizzata a rendere il lavoro agile pienamente efficace, così da non pregiudicare i servizi erogati agli utenti. La misurazione della performance non deve essere un tabù: occorre passare dalla logica di controllo a quella della responsabilità, ovvero definire gli obiettivi e misurare i risultati.”

