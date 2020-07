Proroga stato di emergenza, oggi voto Camera/ Diretta video Conte “Scelta obbligata”

Quest’oggi, mercoledì 29 luglio 2020, la Camera dei Deputati è chiamata a esprimere il proprio voto circa la proroga dello stato di emergenza sino al prossimo 15 ottobre, come stabilito dal Governo Conte. Una scelta in merito alla quale ha già esternato il proprio parere favorevole (con approvazione a maggioranza) il Senato, dopo che lo stesso premier ha sottolineato che tutte le misure anti-contagio, che stanno limitando la diffusione del Coronavirus sul territorio italiano, perderebbero immediatamente d’efficacia, qualora venissero cancellate. “Benché la proroga non sia condizione di legittimità per estendere temporalmente l’efficacia delle misure in vigore, è però evidente come queste siano radicate proprio nello stato di emergenza. La proroga è una scelta inevitabile e obbligata, fondata su valutazioni meramente tecniche“. D’altro canto, i numeri relativi ai contagi in Italia sono in netta diminuzione e il sistema sanitario non rischia più il collasso di cui si è fatto un gran parlare nei mesi invernali e primaverili.

PROROGA STATO DI EMERGENZA, CONTE: “LA PANDEMIA NON È ANCORA FINITA”

In merito alla proroga dello stato di emergenza, Giuseppe Conte ha ricordato come la pandemia si sia ridimensionata, ma non sia ancora finita, lanciando poi un importante monito: “Mi permetto di dire che anche questo dibattito dovrebbe attenersi ai profili tecnici e giuridici della decisione. Un’impropria drammatizzazione di significato potrebbe sì creare un danno all’immagine del Paese all’estero”. Inoltre, il presidente del Consiglio ha aggiunto: “Non credo che su queste questioni si debba ragionare sulla base di schieramenti precostituiti. Bisogna essere consapevoli che la fine dello stato di emergenza al 31 luglio farebbe arrestare il sistema di protezione e prevenzione costruito in questi difficili mesi nell’interesse della collettività, a tutela della salute. Che è precondizione per il godimento di tutti gli altri diritti. Sono state scelte difficili, ma che ci hanno permesso di superare con successo le fasi più acute dell’emergenza. Sono scelte che abbiamo sempre condiviso con il Parlamento”.





