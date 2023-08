Proroga superbonus 2023/ Confermata, ma soltanto per pochi beneficiari: ecco chi (10 agosto 2023)

Finalmente la proroga sul superbonus nel 2023 è arrivata. Questa volta i beneficiari potranno completare determinati lavori fino a fine anno, precisamente entro e non oltre il 31 dicembre.

Il Governo – in assenza di riforme strutturali – si sta adagiando a prorogare di volta in volta, con il rischio di ritrovarsi prima o poi a non poter più rinnovare. Come dicevamo l’ultimo rinnovo non varrà per tutti, ma soltanto per pochi eletti che andranno a compiere dei lavori ben specifici.

Proroga superbonus 2023: quali sono i requisiti?

La proroga del superbonus durerà fino a fine 2023, con esattezza fino al 31 dicembre di quest’anno. Il rinnovo da parte del Governo ha la finalità di portare a termine i lavori di ristrutturazione nelle villette unifamiliari e nelle unità immobiliari autonome e indipendenti.

Ma la proroga comporta dei limiti contenuti nel Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, che dà il via libera al completamento dei lavori, riservato esclusivamente alle persone fisiche a patto che al 30 settembre almeno il 30% dei lavori sia stato completato.

Non mancano le critiche dai partiti politici, in prima linea quella del Senatore italiano Stefano Patuanelli, a capo del gruppo M5S, che ha commentato in modo molto ironico, la vicenda su Twitter:

«È stata prorogata la più grande truffa della storia della Repubblica. E sarà pure rifinanziata dalle modifiche del PNRR. A mio avviso serve un analista».

Ma le accuse inerenti alle nuove decisioni attorno alla proroga del superbonus del 2023 non sono cessate, tanto che è intervenuto il vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle, Agostino Santillo, che ha lasciato una nota piuttosto dura da digerire:

«Dal Cdm di ieri ci aspettavamo qualcosa di concreto sullo sblocco dei crediti fiscali incagliati. Da quando il governo ha deciso di scrivere la parola ‘fine‘ sul superbonus 110%, le promesse sulle soluzioni a questo problema si sono susseguite con cadenza giornaliera. Purtroppo agli annunci non è seguito nulla: il menefreghismo del governo su questo fronte è sconcertante».

Con l’occasione alcuni enti come Poste Italiane, fa sapere che da ottobre riaprirà la possibilità di comprare crediti di imposta da destinare alle persone fisiche che fino ad un massimo di 50 mila euro potranno richiederli per sfruttare il Superbonus 110%.











