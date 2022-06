Prosopagnosia, cos’è la malattia di Brad Pitt?/ “Non riconosco i volti delle persone”

Cos’è la Prosopagnosia, la malattia di Brad Pitt

Nel corso di una lunga intervista con GQ, Brad Pitt ha raccontato aspetti inediti e importanti della sua vita privata, parlando anche dei problemi e della sofferenza che gli causa la prosopagnosia. Si tratta di una malattia che causa un deficit percettivo del sistema nervoso centrale con la conseguenza di impedire a chi ne è affetto di riconoscere i volti delle persone. Brad Pitt ha ammesso di fare molta fatica non solo nel riconoscere le persone ma anche aq ricordare poi i loro volti.

“Non mi crede mai nessuno quando lo dico ma è la verità, non ricordo i volti delle persone. La gente pensa che io sia vanitoso. Non è così, soffro di prosopagnosia“, ha ammesso l’attore nel corso dell’intervista. Va detto che, in realtà, la prosopagnosia non è mai stata diagnosticata ufficialmente alla star di Hollywood, anche se lui ammette di soffrirne da tempo.

Brad Pitt racconta le conseguenze della sua malattia

Proprio a causa di questa malattia, Brad Pitt è spesso costretto a chiedere ai suoi interlocutori dov’è che si sono precedentemente conosciuti e incontrati: “La mia non è presunzione. – ha tenuto subito a chiarire l’attore, spiegando che – Purtroppo non riesco proprio a ricordare i volti delle persone, anche di quelle che mi sono più care. Posso riconoscere le diverse parti del viso, ma non identificare a quale persona appartengono.”

Nel corso della sua chiacchierata con GQ, Pitt ha voluto sottolineare quanto un problema di questo tipo sollevi importanti difficoltà nel suo lavoro: “Non è sempre facile, soprattutto per il tipo di lavoro che svolgo. È un grande handicap e tutto ciò mi sta allontanando da molte persone, anche nell’ambito lavorativo”.

