Incontro al Meeting di Rimini con i presidenti di CL e Focolari: Davide Prosperi e Margaret Karram in D3, con la diretta video streaming sul Sussidiario.tv

I RESPONSABILI DI CL E DEI FOCOLARINI AL MEETING DI RIMINI: L’INCONTRO CON PROSPERI E KARRAM IN DIRETTA VIDEO

Costruendo “mattone su mattone” è possibile edificare la grande casa del Signore, ma grazie a testimoni in grado come Don Luigi Giussani di illuminare il percorso e le “fondamenta” stessa di tutto il grande sforzo umano: nell’incontro di oggi 26 agosto al Meeting Rimini 2025 saranno i Presidenti di Comunione e Liberazione e Movimento dei Focolari a raccontare da vicino la proposta cristiana di un “incontro” pronto a cambiare la storia di chi ne viene come “investito”.

Davide Prosperi e Margaret Karram dialogheranno assieme al rettore della Facoltà di Teologia a Lugano, René Roux, grazie anche al ruolo di moderatrice della giornalista dell’Osservatore Romano, Silvia Giudi: nell’incontro dal titolo “Un volto nella storia che continua ad accadere”, i leader di CL e dei Focolarini si soffermano sul ruolo storico e umano che è stato l’incontro di Don Giussani per la storia della Chiesa.

Con appuntamento alle ore 15 in Auditorium isybank D3, l’incontro con i Presidenti di CL e Focolari sarà possibile seguirlo anche da remoto con la diretta video streaming sul canale YouTube del Meeting, oltre alle pagine live del “IlSussidiario.tv”: l’incontro viene organizzato un’occasione dell’uscita del nuovo libro con i discorsi e le lezioni di Don Giussani tra il 1969 e il 1970, dal titolo “Un volto nella storia. Il compito della Chiesa nel mondo”.

GIUSSANI, IL “VOLTO NELLA STORIA” E QUALE LIBERAZIONE SPERIMENTARE OGGI

«È difficile trovare un’amicizia come la nostra dove ci si saluta con così tanto affetto e gioia, in quel continuo “incontrarsi” che avviene qui al Meeting», lo ha spiegato Davide Prosperi nella simpatica intervista a “Golden Hour” sul canale YouTube del Meeting di Rimini.

Ed è proprio nella dimensione dell’incontro che si fonda tanto l’opera di CL fin dalla sua origine con Don Luigi Giussani, e sia la natura dell’incontro di oggi in Auditorium D3, con il dialogo tra Prosperi e la responsabile dei Focolarini, Margaret Karram.

È nel pieno del caos del 1968 che il Servo di Dio Giussani seppe cogliere la piena e profonda “sete di autenticità” alla base della contestazione per proporre a giovani di ogni estrazione una realtà vituperata e da molti odiata come la Chiesa Cattolica.

Non propose una “fuga spiritualistica”, ma nemmeno una contestazione violenta e anti-storica: come spiegano gli organizzatori dell’incontro odierno al Meeting (con il sostegno della rivista “Tracce”), è nel tentativo di rispondere al desiderio umano di amore, giustizia, verità e libertà che i giovani vennero affascinati dal carisma dell’incontro con Giussani.

È solo proponendo, in prima persona, la “comunione cristiana” che è possibile sperimentare una vera e propria liberazione, una libertà dal mondo imprigionato di ideologie e violenze: il punto che proveranno a dirimere Prosperi e Karram assieme agli altri relatori è comprendere se ancora oggi, con le sfide odierne e le problematiche del mondo moderno, un tipo di proposta del genere è ancora spendibile per l’intera umanità.

La realtà una prima risposta l’ha già data, incontrovertibile: movimenti come CL, i Focolarini e tanti altri di ispirazione cattolica, hanno resistito nel tempo e si rivelano ancora oggi punti di incontro e confronto con la realtà circostante. E scusate se è poco.