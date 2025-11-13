I Comuni sono obbligati ad inviare un prospetto aliquote IMU 2026, e con il nuovo software ora è tutto più semplice.

Via libera per i Comuni italiani che sono pronti ad inviare (dopo averlo elaborato), il loro prospetto delle aliquote IMU previste per il 2026. L’utilizzo del software informatico è molto semplice, basterà rispettare le linee guide redatte.

Per poter utilizzare il programma informatico è sufficiente consultare la “Gestione Imu“, reperibile all’interno del Portale del Federalismo Fiscale, con annesse linee guida da dover rispettare.

Le modifiche sul prospetto aliquote IMU per il 2026

Il nuovo prospetto per inviare le aliquote IMU aggiornate al 2026, è nettamente più semplice rispetto alla versione precedente. Questo permetterà ai Comuni di rispettare i loro adempimenti fiscali senza commettere errori.

La prima modifica consiste nella reintroduzione dell’Allegato A, che precedentemente era stato rimosso. All’interno del documento vengono specificati i dettagli utili e diversificati in base all’area da trattare (e al tipo di unità).

Sicuramente una tale semplificazione consentirà agli enti locali di poter aggiornare adeguatamente gli importi (anche precedentemente applicati e revisionati).

Linee guida aggiornate

I Comuni obbligati all’invio del prospetto, devono seguire minuziosamente il documento contenente le linee guida aggiornate. Questo permette un’adeguata trasmissione e conseguente compilazione dei dati, così da poter rientrare nei tempi previsti dalla normativa.

Il problema in caso di inadempimento o laddove la pratica dovesse restituire degli errori, la Legge (così come sancito dall’articolo 1, comma numero 169, protocollo 296 del 2006, e articolo 1 del comma 767(numero 160 del 2019) implica l’attuazione delle vecchie aliquote.

Lo stesso vale per i Comuni italiani che non hanno provveduto alla pubblicazione delle aliquote IMU dell’anno fiscale del 2025, che secondo le normative vigenti dovranno attendere la diffusione e conseguente promulgazione ufficiale.

Il prossimo prospetto (aggiornato delle aliquote IMU 2026) dovrà essere conforme alle norme di Legge, pena l’annullamento del documento.

Gli enti locali che non hanno provveduto alla pubblicazione sul portale ufficiale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia entro la scadenza, potranno subire delle applicazioni delle sanzioni amministrative.