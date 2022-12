Prossima fermata: Natale/ Su Rai 2 il film con Christopher Lloyd

Prossima fermata: Natale, film di Rai 2 diretto da Dustin Rikert

Prossima fermata: Natale è un film del 2021 di genere romantico, che verrà trasmesso su Rai 2 oggi, 23 dicembre, a partire dalle ore 21.20. L’opera cinematografica è stata girata negli Stati Uniti con la regia di Dustin Rikert. Tra i principali attori del cast ci sono Lyndsy Fonseca, Christopher Lloyd, Chandler Massey, Lea Thompson ed Erika Slezak.

Daddy's home 2/ Su Italia 1 il film con Will Ferrell e Mark Wahlberg

Il film Prossima fermata: Natale è una commedia romantica, che tratta del tema dei viaggi nel tempo, facendo riferimento ai film della saga Ritorno al futuro, interpretata da due attori del film, ossia Christopher Lloyd e Lea Thompson. È allo stesso tempo un film di tema natalizio che vuole portare a riflettere sull’importanza del legame tra le persone care e infondere la tipica spensieratezza delle vacanze. Grazie all’ambiente di scena e alla scenografia, il film Prossima fermata: Natale vuole trasmettere al pubblico momenti di allegria e malinconia.

Oltre la notte/ Su Rai 3 il film di Fatih Akin con Diane Kruger

Prossima fermata: Natale, la trama del film

Prossima fermata: Natale ha per protagonista una giovane ragazza di nome Angie che prende un treno, che la porterà indietro di dieci anni. Con l’aiuto del capotreno può rivivere i momenti e le emozioni di Natale 2011, compiendo azioni diverse con il suo ex fidanzato. La donna infatti continuava a domandarsi come si sarebbe svolta la sua vita se lo avesse sposato, diventato nel presente un giornalista sportivo di successo.

Angie si riunisce anche con la madre grazie al capotreno che le ha fatto capire chi fosse davvero importante per lei. È proprio Christopher Lloyd alla guida del treno a vapore capace di fare viaggi nel tempo: si tratta dunque di un omaggio alla famosa saga di film Ritorno al futuro, in cui l’attore interpreta il medesimo ruolo. Il film ricorda anche l’opera Canto di Natale di Charles Dickens, in cui Scrooge può vedere il Natale passato e quello futuro grazie ai fantasmi del Natale.

Mamma ho perso l'aereo/ Su Italia 1 il film cult con Macaulay Culkin

© RIPRODUZIONE RISERVATA