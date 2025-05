Tra le voci maggiormente degne di attenzione – almeno, anche solo a livello sociale – quando si parla di scienza e pandemie, lo scrittore e divulgatore scientifico David Quammen è sicuramente tra quelli più ignorati, anche se, a ben guardare, tra le sue parole si nascondeva un monito che ci avrebbe potuti aiutare a prevedere (se non forse anche ad evitare) la pandemia da Covid: il monito fu inserito nel suo libro pubblicato nel 2012 e intitolato ‘Spillover’, in cui Quammen mise in guardia su di una potenziale pandemia che si sarebbe originata in Cina – disse a causa della deforestazione, delle condizioni igieniche e, ovviamente, dell’uomo –, proprio dai pipistrelli.

Parole che – come spesso accade – passarono del tutto inosservate e che hanno assunto nuova linfa quando la storia (purtroppo) gli ha dato ragione, mentre oggi il monito di Quammen è un altro e ci parla sempre di pandemie e salute: secondo i suoi più recenti studi, interamente incentrati sul genoma umano ed animale, in alcune parti del mondo esistono già casi di “cancro trasmesso con un virus tra gli animali”: il meccanismo alla base è (per così dire) semplice e passa attraverso il “trasferimento genico orizzontale (…) tra i vari regni animali”, facilmente replicabile anche “tra umani”.

Il monito di David Quammen: “Occhio agli allevamenti intensivi, incubatori per il salto di specie”

Insomma, per dirla semplice, senza le dovute attenzioni il cancro rischia, in un futuro non ancora circoscritto, di diventare del tutto simile a un virus pandemico; ma non è tutto, perché, secondo Quammen, prima di arrivare a quello scenario è importante che ci guardiamo bene dalle minacce che abbiamo davanti agli occhi e che stiamo nuovamente ignorando: in particolare, la sua attenzione è posta su suini e polli, che saranno, secondo le sue ipotesi, responsabili della prossima pandemia.

“Nel mondo – ha spiegato Quammen a La Stampa – ci sono 33 triliardi di polli”, costretti in piccoli “allevamenti intensivi” che sono dei veri e propri incubatori per il “salto di specie”, senza dimenticare che esistono anche stati americani in cui “ai bambini viene affidato un maialino che viene cresciuto come un animale domestico”, alimentando la possibilità – specialmente perché a contatto con bambini che hanno meno difese immunitarie degli adulti – che “un’influenza suina si trasmetta all’uomo”.

