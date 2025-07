La prossima stagione della Rai vedrà tantissimi esclusi illustri. Ecco chi saranno gli assenti e chi invece rivedremo in veste diversa.

La Rai ha svelato i palinsesti per la stagione 2025/2026 e, tra grandi sorprese e addii inaspettati, il volto del servizio pubblico cambia ancora una volta.

La presentazione ufficiale è arrivata, e come ogni anno porta con sé una valanga di novità, conferme attese e, senza ombra di dubbio, qualche delusione. I vertici Rai hanno delineato le linee guida della nuova stagione televisiva.

Si traccia un solco tra chi continuerà a far parte del mondo Rai e chi, invece, dovrà farsi da parte. E non sono mancati i colpi di scena. Tra le notizie che hanno fatto più rumore c’è senz’altro l’approdo di Gabriele Corsi a Domenica In al fianco di Mara Venier.

La nuova stagione Rai ricca di sorprese

Una mossa inaspettata, che segna una piccola rivoluzione per uno dei programmi simbolo del weekend italiano. L’obiettivo, chiaro, è quello di dare una ventata di freschezza a una trasmissione che, seppur amatissima, rischiava di cristallizzarsi su un format troppo consolidato. E se già questo basterebbe a movimentare la scena, a sorprendere ancora di più è il ritorno in Rai di Roberto Benigni, protagonista di un nuovo progetto dedicato al Vaticano. I dettagli, al momento, sono ancora riservati, ma il solo annuncio ha già acceso l’interesse del pubblico.

E poi c’è la notizia che ha lasciato davvero tutti a bocca aperta: Whoopi Goldberg entra nel cast di Un Posto al Sole. Sì, proprio lei. L’attrice premio Oscar sarà parte integrante della soap più longeva del piccolo schermo italiano. Una presenza internazionale che alza l’asticella e apre nuovi orizzonti alla narrazione della serie, con un ruolo ancora tutto da scoprire ma che, secondo voci interne, potrebbe essere tutt’altro che marginale.

Però, come spesso accade, non è tutto oro quello che luccica. Diversi volti noti e programmi non torneranno. Tra gli esclusi dai palinsesti ci sono Agorà Weekend con Sara Mariani, Rebus di Giorgio Zanchini e il programma d’inchiesta Il Fattore Umano, firmato da Raffaella Pusceddu e Luigi Montebello. Un taglio netto che colpisce anche Tango di Luisella Costamagna e Generazione Z di Monica Setta, due progetti che, pur con pubblici diversi, avevano trovato una loro nicchia.

A sorpresa è stato cancellato anche Citofonare Rai 2, il contenitore della domenica mattina condotto da Paola Perego e Simona Ventura, che chiude dopo quattro stagioni. Pare che la scelta sia stata dettata dalla volontà di dare maggiore spazio alle gare dei Mondiali di Sci, ma la decisione ha comunque fatto rumore. E, forse il colpo più freddo per il pubblico giovane, è l’assenza totale di Alessandro Cattelan dai palinsesti Rai. Dopo un debutto che aveva creato molte aspettative, il suo nome non compare in nessun progetto della prossima stagione.

Insomma, la Rai cambia pelle ancora una volta. Tra nuove alleanze, ritorni clamorosi e addii pesanti, la stagione 2025/2026 si preannuncia come un vero punto di svolta. E mentre si attende di capire se queste scelte si riveleranno vincenti, una cosa è certa: lo scenario televisivo pubblico non sarà più lo stesso.