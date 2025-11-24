Analisi del prossimo turno Serie A, sfide importanti in vetta e in fondo alla classifica e opportunità di sorpasso

Prossimo turno Serie A, scontro al vertice tra Conte e Gasperini

Mentre si aspettano le ultime due partite della dodicesima giornata che scenderanno in campo oggi, tifosi e addetti ai lavori delle altre squadre stanno già pensando al prossimo turno Serie A che potrebbe essere importante a livello di classifica e di esito futuro del campionato. Il prossimo weekend infatti ci saranno diversi scontro diretti in vetta o in fondo alla classifica e altrettante opportunità per le squadre di scavalcare quelle sopra di loro in caso di un passo falso e mantenere così vive le speranze di raggiungere i propri obiettivi, che siano lo scudetto o la salvezza.

Il big match è sicuramente Roma Napoli in programma domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico, si sfideranno infatti la capolista contro l’attuale campione d’Italia, nonché la favorita per la vittoria finale, i partenopei distano solo due punti con la vittoria potrebbero tornare al primo posto. Mancherà però la sfida in panchina visto che Gasperini non potrà essere presente per squalifica, di questa partita potrebbe approfittarne l’Inter che giocherà lo stesso giorno alle 15.00 sul campo del Pisa e in caso di vittoria potrà tornare aggrappato al primo posto nonostante la sconfitta nel derby.

Prossimo turno Serie A, il ritorno di Palladino contro la Fiorentina

Nel prossimo turno Serie A, alle 18.00 di domenica, ci sarà poi la sfida tra l’Atalanta di Palladino e la sua ex Fiorentina, entrambe le squadre hanno appena cambiato tecnico e hanno bisogno di punti, i viola per la salvezza mentre i bergamaschi per tornare vicini alla zona europea. Sabato 29 alle 20.45 sarà protagonista Milan Lazio, partita non scontata per Allegri che proverà a ripetere la prestazione fatta contro l’Inter nel derby, vincendo quindi nonostante le poche occasioni e lasciando la grande maggioranza del possesso palla agli avversari.

Nella parte bassa della classifica invece il match più importante sarà quello tra Genoa e Verona in programma alle 15.00 di sabato che potrebbe vedere i rossoblù tornare all’ultimo posto i gialloblù venire staccati dagli avversari, il Parma infatti giocherà contro un’Udinese in difficoltà mentre il Lecce ospiterà il Torino. Scontro a metà classifica tra le sorprese Sassuolo e Como che proveranno a continuare la propria corsa verso l’Europa mentre Bologna e Juventus avranno una sfida sulla carta facile ospitando nel proprio stadio Cremonese e Cagliari, squadre nettamente inferiori.