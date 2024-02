Protesta degli agricoltori, 7 italiani su 10 favorevoli/ Il 20% teme l’aumento dei prezzi dei cibo

Alessandra Ghisleri, dell’Euromedia Research, nell’ultima rilevazione sulle opinioni degli italiani ha evidenziato come per 1 cittadino su 2 Sanremo rappresenti ancora l’evento più importante per la musica italiana (47.6%). La combinazione di cultura e intrattenimento, oltre che competizione, lo rende unico nel suo genere e in grado di coinvolgere una vasta gamma di pubblico, anche i più giovani (44.4%). Non tutti, però, apprezzano siparietti e discussioni che esulano dalla musica, come il momento emozionante di Giovanni Allevi o la gag con John Travolta. Coloro che appartengono alla generazione X sentono invece il desiderio di avere “altro” oltre la musica, oltre al 60% dell’elettorato del Partito Democratico e al 65.6% dei sostenitori di +Europa.

Nel sondaggio si è parlato anche della protesta dei trattori. La mobilitazione europea, partita da Germania e Francia, vede favorevole il 70% degli intervistati. Le istanze delle proteste sono multiple: dai sussidi ai prezzi all’ingrosso da rivendere, fino alla carne sintetica, alla farina di insetti e gli impianti fotovoltaici. I cittadini, anche quelli che si dicono d’accordo, temono però una ripercussione sui costi degli alimenti (20.1%), sulla distribuzione e qualità del cibo (12%) insieme alle possibili conseguenze delle politiche ambientali legate alla transizione ecologica decise dall’Europa (15.5%).

Proteste degli agricoltori, gli italiani non sono infastiditi

Come evidenzia ancora il sondaggio di Alessandra Ghisleri, il 12.1% degli intervistati sostiene che dopo le proteste degli agricoltori si avranno delle nuove indicazioni sull’esito delle prossime elezioni europee. Un cittadino su 5 però (18.5%) è convinto che la protesta si sgonfierà presto. Un cittadino su 2 ubicare si dice preoccupato dal tema della sicurezza ma il comportamento degli allevatori non ha infastidito fino ad oggi la maggioranza del Paese.

Simili le conclusioni dei sondaggi condotti in Francia e in Germania. I tedeschi giustificano le proteste con una grande insoddisfazione nell’operato del Governo mentre per il 37% dei francesi gli agricoltori hanno vinto il confronto con l’Esecutivo raccogliendo la fiducia di un cittadino su 2, spiega La Stampa. Tornando all’Italia e più precisamente a Sanremo, l’Euromedia Research sottolinea come “la politica abbia sempre avuto un ruolo attraverso i testi delle canzoni presentate, le performances degli artisti, la presenza di figure politiche e le discussioni tematiche durante l’evento”.

