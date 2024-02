Protesta Trattori a Roma: possibile manifestazione venerdì?/ Gli agricoltori puntano a Sanremo 2024

La protesta dei trattori non si blocca e stamane è giunta a Roma così come fatto sapere attraverso una nota l’ufficio stampa dei C.R.A., i Comitati Riuniti Agricoli: “Questa mattina alle ore 9,30 nell’incontro in Questura a Roma verranno ufficializzati i punti che ospiteranno i trattori provenienti da tutta Italia. Una mappatura intorno alla Capitale su terreni privati di varia grandezza messi a disposizione della mobilitazione nazionale”. E ancora: “In giornata sono previsti i primi arrivi dei cortei di trattori come nel caso del presidio di Latina, dove nel tardo pomeriggio verranno accolti nell’ampio spazio adiacente la grande arteria della Via Mediana”.

TERREMOTO OGGI PARMA M 3.2/ Ingv ultime notizie: nove scosse tra Langhirano e Calestano

Secondo quanto si legge su RaiNews, potrebbe essere in programma una grande manifestazione dei trattori e degli agricoltori nella giornata di venerdì in quel di Roma, anche se al momento non vi è certezza. “La situazione è molto positiva. Domani definiamo il tutto”, ha spiegato ieri all’Adnkronos, Salvatore Fais, il portavoce del Coordinamento Nazionale Riscatto Agricolo.

Gabriele Visco, arrestato figlio dell’ex Ministro Pd/ ”Corruzione”. Il padre Vincenzo: “mi sembra strano”

PROTESTA TRATTORI A ROMA: POSSIBILE MANIFESTAZIONE VENERDÌ: IL COMMENTO DI SALVATORE FAIS

Parlando al Tg2 Post ha aggiunto: “L’incontro con il prefetto e il questore è stato molto positivo. Stiamo lavorando sulla manifestazione. Credo che siano molti disponibili a farci manifestare il nostro malessere, che poi come abbiamo sempre detto non è contro il Governo ma contro l’Ue che ci sta schiacciando e speriamo che il Governo si metta al nostro fianco e portiamo problematiche in Europa, Le nuove politiche Pac sono molto sfavorevoli per il nostro settore e stanno favorendo alcune multinazionali. Poi di base abbiamo bisogno di difendere la nostra identità di agricoltori italiani per le nostre aziende e i nostri prodotti. Abbiamo dei prodotti di eccellenza che vanno difesi a qualsiasi costo”. RaiNews parla comunque di possibili spaccature all’interno del movimento della protesta dei trattori e non è da esclude un possibile sbarco a Sanremo degli agricoltori, dove, ricordiamo, è in corso la74esima edizione del Festival.











© RIPRODUZIONE RISERVATA