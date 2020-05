Protezione Civile, bollettino 18 maggio/ Dati coronavirus: “fase 2 sotto controllo”

Pubblicità

Oggi riapre l’Italia dopo più di 2 mesi di lockdown: con l’occhio sempre rivolto al bollettino della Protezione Civile e agli indici di contagio che Iss e Ministero della Salute pubblicheranno ogni settimana, le attività riaprono normate dal nuovo Dpcm 17 maggio e dalle singole ordinanze delle Regioni che adottano linee guida simili per combattere la seconda crisi dopo quella sanitaria del coronavirus, ovvero il dramma economico. «Non potevamo più aspettare» ha detto il Premier Conte sabato sera in conferenza stampa e così, dopo scontri e accordi siglati in parte, ieri si è arrivati ad una quadra sostanziale che permette a Regioni e Governo di procedere per la nuova fase 2 rafforzata e più vicina, nei modi, ad una fase 3 che non ad una graduale ripartenza.

I dati emersi nell’ultimo bollettino della Protezione Civile prima del 18 maggio mostrano nuovamente un’evoluzione positiva dell’emergenza Covid-19, seppur con le dovute cautele d’obbligo: 675 i nuovi casi registrati di coronavirus nelle ultime 24 ore (sabato erano stati 875) e 145 le vittime, numero ancora drammatico ma comunque in calo rispetto ai 153 del giorno prima. Sul piano generale, +2.366 guariti-dimessi (125.176 totali), 10.311 i ricoverati con sintomi nei reparti Covid (-89 rispetto a ieri), 762 i posti occupati dalle terapie intensive (-13 su sabato), con il dato degli attualmente positivi al Sars-CoV 2 che scende di altri 1.836 (68.351 totali).

PROTEZIONE CIVILE-ISS: “CONTAGI SOTTO CONTROLLO”

Il bollettino coronavirus della Protezione Civile di ieri si conclude poi con i dati delle singole Regioni, elemento che dovrà essere tenuto in costante monitoraggio anche nelle prossime settimane per “isolare” eventuali nuovi focolai: 27.430 attualmente positivi in Lombardia, 10.239 in Piemonte, 5.656 in Emilia-Romagna, 4.041 in Veneto, 2.802 in Toscana, 2.456 in Liguria, 3.910 nel Lazio, 2.565 nelle Marche, 1.696 in Campania, 2.017 in Puglia, 301 nella Provincia autonoma di Trento, 1.555 in Sicilia, 654 in Friuli Venezia Giulia, 1.422 in Abruzzo, 314 nella Provincia autonoma di Bolzano, 78 in Umbria, 405 in Sardegna, 68 in Valle d’Aosta, 422 in Calabria, 216 in Molise e 104 in Basilicata.

«Le misure di lock-down in Italia hanno effettivamente permesso un controllo dell’infezione da Covid-19 sul territorio nazionale, pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni e province autonome», evidenziano le conclusioni del report settimanale Ministero della Salute-Iss-Regioni sul monitoraggio del coronavirus in quanto a diffusione in tutta Italia. Con cautela “moderata” in Umbria, Molise e Lombardia, gli indicatori del complesso algoritmo scelto dal Governo danno un senso di “buona” evoluzione dell’inizio di fase 2, come confermato anche ieri dal Presidente del CSS Franco Locatelli.

