Protezione Civile, bollettino coronavirus dati 19 giugno/ Terapie intensive in salita

E’ atteso dopo le ore 18:00 di oggi, venerdì 19 giugno, il nuovo bollettino della Protezione Civile con i dati aggiornati sull’epidemia di coronavirus. I numeri comunicati ieri devono fare riflettere in quanto, per la prima volta dopo due mesi e mezzo, per l’esattezza dal 7 aprile, i pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono tornati a salire. Sia chiaro, l’incremento è stato di sole cinque unità, ma resta comunque un campanello d’allarme da non sottovalutare. Nel contempo, sono saliti anche i contagi nuovi, ieri 333, nonché le vittime, altre 66, di cui 36 nella sola Lombardia. Bene invece Valle d’Aosta, Umbria, Molise e Basilicata, dove i casi nuovi sono stati zero, nonché Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, tutte regioni senza vittime. Un’Italia che continua ad essere spaccata in due, con Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna (e ieri anche la provincia di Trento), con numerosi casi ancora segnalati, mentre il centro e il sud che sono ormai ad un passo dal covid-free.

PROTEZIONE CIVILE, GIMBE: “SERVONO PIU’ DATI”

La Fondazione Gimbe ha cercato di dare un senso ai casi in aumento, senza però trovare la risposta: “I dati forniti dalla Protezione Civile – le parole del presidente Nino Cartabellotta – documentano un lieve incremento dei casi nell’ultima settimana rispetto alla precedente, ma non permettono alcun monitoraggio accurato in questa fase dell’epidemia. Invitiamo dunque le Regioni a trasmettere tutti i dati richiesti e chiede al ministero della Salute di renderli pubblici, sia in formato open per i ricercatori, sia in un formato di facile comprensione per i cittadini”. Servono maggiori indicatori per comprendere tale incremento, anche se non è da escludere che le numerose scene di assembramento viste in ogni angolo del Belpaese, possano aver contribuito a questi aumenti recenti. Da segnalare infine le parole del direttore di The Lancet, la rivista scientifica più prestigiosa al mondo, che ha spiegato: “Quante vite si avreste salvato e con un lockdown anticipato a febbraio? Diverse migliaia e anche di più – ha detto perentorio Richard Horton – questo è un virus con contagi esponenziali. Un ‘lockdown’ anticipato di una o due settimane può significare fino al 50 per cento di vittime in meno”.

PROTEZIONE CIVILE, iL BOLLETTINO DEL 18 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA