Protezione Civile, bollettino coronavirus dati 20 giugno/ Casi giù: “Bassa criticità”

Il bollettino coronavirus emesso nella serata di ieri dalla Protezione Civile, ha mostrato un significativo calo di contagi e vittime. Con le 251 nuove infezioni comunicate ieri, è salito a quota 238.011 il numero totale di persone che hanno contratto l’epidemia da inizio emergenza. Le vittime sono invece aumentate di 47 unità, per un totale pari a 34.561 decessi. Decrescono tutti i dati principali e decresce la regione Lombardia, dove nella giornata di ieri si è verificato il 62.5% dei contagi totali su tutto il territorio nazionale (157 in totale). Quando è passato un mese dalla riapertura dei negozi e dei ristoranti, e a due settimana dal riavvio pressoché totale del paese, l’impatto del coronavirus in Italia resta a “bassa criticità”, anche se in alcune regioni “la circolazione del virus è ancora rilevante”, fa sapere l’Iss, l’Istituto Superiore di Sanità. A riguardo il direttore generale prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza ha spiegato: “La situazione epidemiologica nel Paese resta buona anche se si è registrato un lieve aumento di casi in alcune aree. Ci sono stati dei nuovi focolai che però attualmente sono sotto controllo”.

PROTEZIONE CIVILE, BOLLETTINO 20 GIUGNO, CRISANTI: “DOVE SONO I NUOVI INFETTI?”

L’epidemiologo Pierluigo Lopalco, a capo della task force della regione Puglia per l’emergenza coronavirus, ha invece commentato lo studio secondo cui il virus circola a Milano e Torino già da dicembre, spiegando: “”Il virus circolava tra la popolazione già a metà dello scorso dicembre: circola in maniera subdola per poi manifestarsi con un’ondata pandemica”. Dubbioso invece Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’università di Padova, che si è domandato: “Ogni giorno registriamo 300 nuovi casi di contagio. Se l’Rt è 0,5 dove sono i 600 che hanno trasmesso il virus? Siccome non ci sono pazienti in ospedale che stanno male significa che c’è un gruppo notevole di persone asintomatiche o poco sintomatiche che trasmettono l’infezione”. Infine il pensiero di Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, che negli ultimi giorni è stato uno dei clinici a sostegno in un covid meno aggressivo rispetto a pochi mesi fa: “Nella fase 3 non basta più dire se c’è o non c’è il virus, ma va specificata la quantità di virus. Stiamo bloccando persone a casa per mesi che magari non sono minimamente contagiose. Dovremmo arrivare a definire un limite massimo al di sotto di cui un soggetto non è contagioso. Per farlo servono prove di laboratorio. Non possiamo refertare allo stesso modo uno che si trova nella fase prodromica e che ha una carica virale altissima e chi magari è guarito da tempo, non ha sintomi ma fatica a negativizzarsi”.

