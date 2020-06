Protezione Civile, bollettino coronavirus dati 27 giugno/ Preoccupano i focolai

Attesa per il nuovo bollettino della Protezione civile sui dati dell’epidemia di coronavirus di oggi, sabato 27 giugno. Come di consueto, i nuovi numeri verranno comunicati in serata, dopo le ore 18:00, e con grande probabilità confermeranno la lenta decrescita della curva epidemiologica, quasi uno stallo. Nella giornata di ieri, infatti, i contagi sono stati 259 contro i 296 della precedente rilevazione, e la Lombardia ha segnato come sempre il “record” sul totale con 156 nuovi infetti. Scendono anche i morti, che passano da 34 a 30, mentre sono risaliti di due unità i ricoveri in terapia intensiva, 105 in tutti gli ospedali italiani. L’epidemia non è ancora finita, e lo dimostrano i numeri e nel contempo i numerosi focolai che sono scoppiati negli ultimi giorni, e che confermano l’alta contagiosità del covid-19. “La situazione a livello del Paese continua ad essere buona e l’Rt sotto 1 su scala nazionale – le parole di Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute – Naturalmente persistono delle differenze nell’incidenza da regione a regione. Sono presenti dei focolai anche di una certa rilevanza che indicano che il virus in determinati contesti è in grado di circolare anche rapidamente”.

PROTEZIONE CIVILE, BOLLETTINO CORONAVIRUS, REZZA: “MANTENIAMO GUARDA ALTA”

Secondo Rezza questi dati devono indurre a mantenere dei comportamenti adeguati ma soprattutto a “identificare e contenere prontamente i focolai che dovessero insorgere come attualmente si sta facendo”. La cosa certa è che nel periodo 8-21 giugno “in quasi tutta la Penisola sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione”. Alla luce di queste conclusioni, Rezza e le autorità preposte invitano la popolazione a mantenere alta “la consapevolezza sulla fluidità della situazione epidemiologica e sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale e il distanziamento fisico”. Da segnalare infine le parole del vicedirettore generale iniziative strategiche dell’Oms, Ranieri Guerra, che ha specificato come il covid potrebbe fare come fece la Spagnola, che si affievolì in estate, per poi fare ritorno in autunno provocando ben 50 milioni di morti nella seconda ondata.

PROTEZIONE CIVILE, BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI, 26 GIUGNO





