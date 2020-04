Protezione Civile, conferenza stampa/ Diretta video bollettino coronavirus 3 aprile

«Si conferma il trend di nuovi casi, segnalati dai tamponi, che stanno decrescendo: i dati risentono di quasi una settimana, ma confermano questo trend», lo ha spiegato questa mattina nella conferenza stampa Iss il presidente Silvio Brusaferro, anticipando le considerazioni che emergeranno anche dal bollettino nazionale della Protezione Civile in diretta video streaming come sempre dalle ore 18 con i dati sul coronavirus enunciati dal commissario Angelo Borrelli. La curva del contagio sta frenando e non da ieri, ma questo non significa che l’emergenza Covid-19 stia per finire: «Non c’è nessuna zona dove non circoli il virus, cambia solo l’intensità. Dobbiamo mantenere ancora molto elevata la soglia e le restrizioni adottate» ha sottolineato ancora Brusaferro. I dati emersi dal bollettino Protezione Civile del 2 aprile hanno visto 3.915 morti (+760 rispetto a mercoledì), 83.049 contagiati (+2.477) di cui 4053 in terapia intensiva, 28540 ricoverati, 50456 sono in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono stati +1431 per un totale di 18.278 guariti.

Il numero totale di malati da coronavirus dall’inizio dell’emergenza fino ad oggi conta 115.242 (+4.668 da ieri), con la distribuzione regionale che si presenta così secondo gli ultimi dati della Protezione Civile: «25.876 attualemnte contagiati in Lombardia, 11.859 in Emilia-Romagna, 8.578 in Veneto, 8.799 in Piemonte, 4.789 in Toscana, 3.555 nelle Marche, 2.660 in Liguria, 2.879 nel Lazio, 2.140 in Campania, 1.587 nella Provincia autonoma di Trento, 1.864 in Puglia, 1.294 in Friuli Venezia Giulia, 1.606 in Sicilia, 1.251 in Abruzzo, 1.160 nella Provincia autonoma di Bolzano, 885 in Umbria, 718 in Sardegna, 627 in Calabria, 556 in Valle d’Aosta, 233 in Basilicata e 133 in Molise».

BOLLETTINO CORONAVIRUS, IL PUNTO DI BORRELLI E BRUSAFERRO

In una lunga intervista a Radio Rai 1 per “Radio anch’io”, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha spiegato come al netto della diminuzione dei contagi da coronavirus le misure di contenimento potrebbero andare ben oltre il 13 aprile fissato dall’ultimo Dpcm del Governo Conte: «Dopo Pasqua e Pasquetta, anche il 1 maggio lo passeremo chiusi in casa? Credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane». Per il n.1 della Protezione Civile c’è la forte necessità di avere comportamenti rigorosissimi «Il coronavirus cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali, dovremo mantenere le distanze per diverso tempo».

Sul fronte epidemiologico, è lo stesso “avvertimento” dato dal Presidente Iss Brusaferro nel presentare il nuovo bollettino dell’Istituto: «Il problema è dunque l’intensità e la frequenza di circolazione del virus, che è elemento caratterizzante e che ci deve far presente come si debba mantenere elevata la soglia di attenzione e anche le raccomandazioni adottate». In merito ad una potenziale Fase 2 di ripartenza dell’Italia che prevederà la “convivenza” con il coronavirus, Borrelli ancora chiarisce i termini «convivenza con il coronavirus? A metà maggio, ma al momento non c’è alcuna certezza […] Dobbiamo vedere quando questa situazione inizia a decrescere. Non vorrei dare delle date, però da qui al 16 maggio potremo aver dati ulteriormente positivi che consigliano di riprendere le attività e cominciare quindi la fase 2».





