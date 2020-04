Protezione Civile, conferenza stampa/ Diretta video, dati coronavirus 13 aprile

Il giorno dopo la Pasqua, l’Italia intera attende una volta di più la conferma intravista ieri di un calo, seppur lieve, di contagi e decessi da coronavirus in tutto il Paese: il nuovo bollettino coronavirus in arrivo come sempre alle ore 18 con la conferenza stampa del Commissario Angelo Borrelli dalla sede del Dipartimento Nazionale (in rigorosa diretta video streaming su YouTube) dovrà inseguire ancora una volta quelle certezze che ancora purtroppo mancano al cospetto delle analisi scientifiche. 102253 contagi positivi (+1984), 19899 morti (+431) e 3342 ricoverati in terapia intensiva (-38) sono stati i dati principali del bollettino di Pasqua con un calo comunque importante tanto nella diffusione del coronavirus quanto nella sua letalità dai territori.

Il pianoro resta ancora “attivo” e la Lombardia non migliora di molto, ma la curva si sta lentamente abbassando e secondo gli esperti la fase “terribile” dovrebbe ormai essere alle spalle: sul fronte contagio regionale, i dati della Protezione Civile nell’ultimo bollettino prima del 13 aprile fanno ben capire come la Lombardia resti la Regione più colpita per distacco (31.265 contagiati, 10621 morti) mentre a seguire tutte le altre, 13.672 in Emilia-Romagna, 12.505 in Piemonte, 10.729 in Veneto, 6.162 in Toscana, 3.817 nel Lazio, 3.333 in Liguria, 3.114 nelle Marche, 3.057 in Campania, 2.452 in Puglia, 2.082 nella Provincia autonoma di Trento, 2.030 in Sicilia, 1.742 in Abruzzo, 1.326 in Friuli Venezia Giulia, 1.515 nella Provincia autonoma di Bolzano, 903 in Sardegna, 795 in Calabria, 687 in Umbria, 588 in Valle d’Aosta, 277 in Basilicata e 202 in Molise.

CORONAVIRUS, LOCATELLI: “SCUOLE APERTE A SETTEMBRE”

In attesa dunque dei nuovi dal bollettino quotidiano della Protezione Civile, interessante iniziare ad approfondire il tema inequivocabilmente dirimente dopo l’emergenza sanitaria, ovvero la “riapertura” dell’Italia. In merito alla fase 2, oltre alla task force guidata dal manager Colao, il Comitato Tecnico Scientifico continua a produrre analisi e suggerimenti al Governo per provare a capire come e in che termini affrontare le riaperture necessarie per il Paese: ieri sera intervenendo da Fabio Fazio, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli (spesso a fianco di Borrelli nella conferenza stampa quotidiana con la lettura del bollettino) ha spiegato come non tutto dovrà e potrà riaprire subito. «Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno», spiega il n.1 del Css. La decisione spetta sì al Governo, ma il timore forte del Comitato è che «si abbandonino i comportamenti individuali improntati a straordinaria responsabilità che ci hanno portato a limitare il numero di persone ricoverate, di persone ricoverate in terapia intensiva e di morti. Il numero di decessi artiglia le nostre coscienze, le nostre sensibilità individuali, ma oggi siamo alla cifra più bassa dal 18 di marzo»

